UNCATEGORIZED haunebu7 15:56

Die EU will mit einem neuen Gesetz das Internet „aufräumen“, wirbt der Mainstream. Aufräumen will man damit wohl eher mit unliebsamen Meinungen und Fakten. Am 20. Jänner soll über die künftige Ausgestaltung digitaler Dienste, den “Digital Services Act” (DSA), abgestimmt werden. Im Klartext heißt das, dass die Zensur vereinheitlicht wird. Künftig kann Brüssel auch Lösch-Anordnungen aussprechen. Den Online-Plattformen droht man immense Strafen an. Diese werden zu noch mehr Zensur führen, denn besser zu viel löschen als gar die Zerschlagung des Unternehmens riskieren.

Mit dem “Digital Services Act” der EU soll das Internet nun EU-weit gleichgeschaltet werden. Unliebsame Meinungen werden künftig wohl als “Hass und Hetze” deklariert und gelöscht werden. Es wird damit eine Internet-Zensur, wie sie bisher in China besteht, angestrebt. Der DSA ist ein weiterer Teil eines großen Digitalpakets der EU. Das Gesetz über digitale Märkte (DMA) wurde bereits im Dezember beschlossen. Während es beim DMA vor allem um die wettbewerbsrechtliche Seite geht, beschäftigt sich der DSA mit den gesellschaftlichen Aspekten.

weiter: https://www.wochenblick.at/web/digital-services-act-bald-eu-weite-internet-zensur-wie-in-china/