Bis zu 65 % Anstieg der Todesfälle bei den 18- bis 49-Jährigen in den USA im Jahr 2021, dem Jahr der experimentellen COVID-„Impfstoffe“ — Blauer Bote Magazin – Wissenschaft statt Propaganda

Up to 65% Increase in Deaths Among 18-49 Year Olds in the U.S. During 2021, the Year of the Experimental COVID “Vaccines” „Seit der Veröffentlichung dieses Berichts hat Petr Svab von der Epoch Times ebenfalls eine Untersuchung zu diesem Thema durchgeführt und die Sterbeurkunden von Menschen zwischen 18 und 49 Jahren im Jahr 2021 auf…