und das Ende des amerikanischen Traums.

Erinnern Sie sich an die Pandemie-Kriegsspiele von Johns Hopkins, die über Jahrzehnte stattfanden? Wo das Ergebnis normalerweise in der Notwendigkeit endete, die Bevölkerung zu kontrollieren, bei der Verhaltensmodifikationstechniken verwendet werden, um die Zusammenarbeit der Bevölkerung zu erzwingen.

Im Moment kann man zum Johns Hopkins Center for Health Security hinübergehen und sehen, dass ihre aktuellen Projekte eine Analyse von „Anti-Missinformations-Aktionen“ beinhalten, die sie „ Environment of Misinformation “ nennen .

Führende Politiker der Welt, Regierungen, große Medien, große Pharma- und Technologiegiganten planen eifrig die nächste Reaktion auf die Pandemie. Vielleicht ist es also an der Zeit, dass diejenigen von uns, die glauben, dass es eine bessere Art zu leben gibt, als kontrolliert zu werden, Antworten auf all diese drakonischen Maßnahmen planen. Sowie mit der Entwicklung von Gegenmaßnahmen gegen eine Biobedrohung zu beginnen, die keine Zensur, Propaganda, Mandate und Techniken zur Verhaltensänderung verwenden. Wissen Sie, die altmodische Art und Weise, bei der sich die Regierung darauf verlässt, dass die Menschen ihre eigenen kritischen Denkfähigkeiten einsetzen, um zu beurteilen, was das Beste für sie selbst und ihre Familien ist, nachdem sie alle verfügbaren Informationen erhalten haben.



Steigen wir also ein und denken wir darüber nach, wie „wir“ während dieser Pandemie kontrolliert, angestoßen, zensiert und belogen werden, und uns bewusst sein, dass die Regierungen bereits planen, wie sie uns in der nächsten besser kontrollieren können.

Definition: Psyops (vom US-Verteidigungsministerium)

„Psyops sind der Einsatz von Propaganda und psychologischen Taktiken, um Emotionen und Verhaltensweisen zu beeinflussen.“

Die Counterinsurgency Operations Reports 2004 und 2010 des US-Verteidigungsministeriums (DOD) definieren „ PsyOps “ wie folgt:

„Die Mission psychologischer Operationen (Psyops) besteht darin, das Verhalten ausländischer Zielgruppen zu beeinflussen, um die nationalen Ziele der USA zu unterstützen. Ein PsyOp erreicht dies, indem er ausgewählte Informationen übermittelt und zu Aktionen berät, die die Emotionen, Motive, das objektive Denken und letztendlich das Verhalten des ausländischen Publikums beeinflussen. Verhaltensänderung ist die Wurzel der Psyop-Mission. ”

Lies den letzten Satz noch einmal. „ Verhaltensänderung ist die Wurzel der PsyOp-Mission.“ Klingt bekannt?

Das Herzstück einer PsyOps-Operation sind Verhaltenswerkzeuge oder Gedankenkontrolltechniken wie Hypnose, Massenbildung, Zensur, Sicherheitstheater, Einsatz von Angst, um Angst und Propaganda zu fördern.

Wie verwendet unser Militär PsyOps ?

„BEWUSST TÄUSCHEN Militärische Täuschungsmissionen verwenden psychologische Kriegsführung, um feindliche Streitkräfte während einer Kampfsituation absichtlich in die Irre zu führen. EINFLUSS MIT INFORMATIONEN Missionen von Military Information Support Operations (MISO) beinhalten den Austausch spezifischer Informationen mit ausländischem Publikum, um die Emotionen, Motive, Argumente und das Verhalten ausländischer Regierungen und Bürger zu beeinflussen. Dies kann Cyber-Kriegsführung und fortschrittliche Kommunikationstechniken über alle Medien hinweg umfassen. REGIERUNGEN BERATEN Behördenübergreifende und staatliche Unterstützungsmissionen formen und beeinflussen ausländische Entscheidungsfindung und Verhaltensweisen zur Unterstützung der Ziele der Vereinigten Staaten. STELLEN SIE KOMMUNIKATION FÜR RETTUNGSMÄSSIGKEITEN BEREIT CAIS-Missionen (Civil Authorities Information Support) helfen der Zivilbevölkerung in Katastrophenhilfesituationen, indem sie wichtige Informationen zur Unterstützung der Rettungsbemühungen weitergeben. Was ist die Geschichte der psychologischen Operationen der Armee? Die PSYOPS-Einheit wurde während des Ersten Weltkriegs gegründet, um die Moral der gegnerischen Truppen zu zerstören, und spielte eine entscheidende Rolle im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg und bei den jüngsten Operationen in Afghanistan und im Irak, wo die unkonventionelle Kriegsführung von PSYOPS für die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung war. ”

Was ist Nudging?

„Ein Anstoß ist jeder Versuch, das Urteil, die Entscheidungen oder das Verhalten von Menschen auf vorhersehbare Weise zu beeinflussen, der durch kognitive Grenzen, Vorurteile, Routinen und Gewohnheiten bei der individuellen und sozialen Entscheidungsfindung motiviert ist und Menschen daran hindert, rational in sich selbst zu handeln -deklarierten Interessen, und die funktioniert, indem sie diese Grenzen, Vorurteile, Routinen und Gewohnheiten als integrale Bestandteile solcher Versuche nutzt.“

Und jetzt – für die Fliege in der Toilette …

Eines der besten Beispiele für „Stupsen“ ist die Verwendung einer „Fliege“ in der Toilettenschüssel. Die Idee, die erstmals 1999 am Flughafen Schiphol in Amsterdam eingeführt wurde, war einfach: Wenn Sie das Bild einer Fliege in das Urinal ritzen, werden Männer fast jedes Mal darauf zielen, das heißt – weit über 80% der Zeit. Die Kosten für die Aufräumarbeiten gingen stark zurück, ohne dass irgendjemand gezwungen wurde, etwas zu tun.

Nun, da die Begriffe Nudging und Pysops definiert und verstanden sind, denken Sie über diese Begriffe im Kontext der Massenbildung und der Erzählung der großen Medien nach, die für den Podcast von Joe Rogan (Link am Ende dieses Artikels) generiert wurden. Der folgende Artikel erklärt:

ENTHÜLLT: AP-Quelle, die die Massenbildungspsychose-Theorie „faktengeprüft“ hat, ermutigte Menschen dazu, „Verhaltensstupser“ in die Covid-Compliance zu bringen, zitierte Goebbels

Van Bavel (die AP-Quelle) scheint zu glauben, dass er sich nicht schuldig gemacht hat, Propaganda zu verbreiten oder zu glauben, Menschen zu manipulieren oder manipuliert zu werden. In einem Nature – Artikel aus dem Jahr 2020 stellte Van Bavel fest, dass „Erkenntnisse aus den Sozial- und Verhaltenswissenschaften dazu beitragen können, das menschliche Verhalten an den Empfehlungen von Epidemiologen und Experten für öffentliche Gesundheit auszurichten“. Was ist das, wenn nicht ein Versuch, die Leute dazu zu drängen, das zu tun, was man ihnen sagt? Der Artikel befasst sich mit der Verwendung von Angst als Mittel zur Kontrolle von Menschen in der richtigen Dosis: „Eine Metaanalyse ergab, dass das Anvisieren von Ängsten in manchen Situationen nützlich sein kann, in anderen jedoch nicht: Das Appellieren an die Angst führt dazu, dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen mit der Bedrohung umzugehen, führt aber zu Abwehrreaktionen, wenn sie sich handlungsunfähig fühlen.Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass starke Angstappelle nur dann die größte Verhaltensänderung bewirken, wenn Menschen ein Gefühl der Wirksamkeit verspüren, während starke Angstappelle mit Botschaften mit geringer Wirksamkeit dies bewirken größte Abwehrreaktionen.“

Die Expertenmeinung, die den Begriff Massenbildung faktengeprüft hat, ist eigentlich ein Experte für den Einsatz von Verhaltenstechniken und fürchtet, die Einhaltung innerhalb einer Bevölkerung sicherzustellen, um die öffentliche Gesundheit zu unterstützen. Also leugnen, dass Massenbildung existiert, während man darüber in der wissenschaftlichen Literatur schreibt. Orwellscher geht es nicht, oder?

Politische Kriegsführung ist die Kunst, seine Freunde zu ermutigen und seine Feinde zu entmutigen. Es nutzt Ideen, Worte, Bilder und Taten, um Freunde, Feinde oder Neutrale zur Zusammenarbeit oder Zustimmung zu zwingen oder zu überzeugen. Effektive politische Krieger wissen, dass der beste Weg, sich in modernen ideologischen Konflikten durchzusetzen, nicht durch Töten, sondern durch Überzeugung, Vereinnahmung und Einflussnahme besteht.

Frank Gaffney jr.

Dies ist voll von politischer Kriegsführung, die soziale und MSM-Medien effektiv nutzt, um die Erzählung zu kontrollieren. Aber das ist asymmetrische Kriegsführung. Sie haben die Ressourcen, die Macht, das Geld, Mainstream-Medien, große Pharmaunternehmen, Technologiegiganten und soziale Medien, die ihre Bemühungen unterstützen. Als Biden per Exekutivverordnung beschloss, Mandate durchzusetzen, die politischer Natur sind (die Wissenschaft unterstützt Mandate nicht, da die Impfstoffe die Ausbreitung der Krankheit nicht stoppen und Impfstoff-Escape-Mutanten erzeugen können), wurden Mandate zu einem zensierten Thema. Als die Regierung entschied, dass sie die Verwendung von Ivermectin und HCQ trotz unserer Gesetze, die eine solche Verwendung zulassen, nicht unterstützen würde, wurden diese ebenfalls zu zensierten Themen und für Diskus tabu. Nachrichten über die Gefährlichkeit von Ivermectin und Pferdepaste wurden im Internet und im Fernsehen verbreitet.

Jetzt gibt es eine kleine, aber wachsende Guerilla-Armee von Unterstützern der Freiheit. Meist auf konservativer Seite. Seltsamerweise kam der Widerstand von den Konservativen und jetzt übernehmen viele in der jüngeren Generation den Mantel. Anzeichen dafür sind, dass es angesagt ist, konservativ zu sein. Werden die Demokraten die nächste Generation wegen ihrer drakonischen Reaktion auf die öffentliche Gesundheit auf COVID-19 verlieren?

Wenn der Widerstand jedoch zu laut spricht oder den Mächtigen zu oft die Wahrheit sagt, werden sie durch Warnungen und De-Platforming außer Gefecht gesetzt. Sie verlieren ihr Recht auf freie Meinungsäußerung. Evan einige konservative Politiker dürfen Plattformen wie Youtube oder Twitter nicht mehr nutzen. Senator Ron Johnson, das ranghöchste Mitglied des Ständigen Unterausschusses für Ermittlungen, hat das Recht verloren, auf Youtube zu veröffentlichen. Das sollte jeden mit einem denkenden Gehirn erschrecken und schockieren. Unseren Politikern wird die Redefreiheit verwehrt, weil Big Tech, die mit der demokratischen Verwaltung zusammenarbeiten, ihre Botschaften nicht mag. Dies geht über Zensur hinaus und greift sowohl in unser Recht auf eine freie Presse als auch in unsere Wahlen ein. Artikel zu Themen wie dem Laborleck werden aus Suchmaschinen entfernt und dürfen von der Trusted News Initiative nicht erneut veröffentlicht werden. Fachkräfte verlieren ihre Jobs, werden untersucht und verlieren ihre Lizenzen, um sich zu Wort zu melden und/oder Patienten mit COVID-19 früh im Krankheitsverlauf zu behandeln. Manche nennen diese Taktik Fenstersturz. Während dies geschieht, erkennen immer mehr Menschen, dass unsere Freiheiten, die unser Land zu dem gemacht haben, was es ist, auf dem Spiel stehen.

Der unten verlinkte Artikel im Telegraph zeigt, dass die Regierungen über das Anstupsen hinausgegangen sind und im Bereich von Pysops und totalitären Maßnahmen arbeiten:

Der Einsatz von Angst zur Verhaltenskontrolle in der Covid-Krise war „totalitär“, geben Wissenschaftler zu: Mitglieder der Scientific Pandemic Influenza Group on Behavior äußern ihr Bedauern über „unethische“ Methoden

In jüngerer Zeit entschuldigt sich eine der größten Zeitungen Dänemarks für ihr journalistisches Versagen während COVID-19, weil sie ohne Frage nur die offizielle Regierungserzählung veröffentlicht hat. Diese Zeitung schloss sich diesem Plan noch lange an, nachdem klar war, dass das Narrativ der Regierung bröckelte. Die Verbindung zwischen Regierungen und Medien zur Kontrolle der Bevölkerung hat sich normalisiert.

„ Wir haben versagt “

Ein weiterer sehr aktueller Artikel zum Lesen ist:

Professor Ehud Qimron: „Gesundheitsministerium, es ist Zeit, Versagen einzugestehen“

Wohin gehen wir als Nation, als Gesellschaft und als Individuen von hier aus?

Für mich ist dies ein Kampf, der mein Leben, meine Denkweise und meine Sicht auf meine Regierung und die Führer der Welt komplett verändert hat. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Ich werde diese große Nation, diese Welt nicht den Weg des Totalitarismus gehen lassen. Das ist ein Rezept für das Ende des amerikanischen Traums.

