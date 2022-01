UNCATEGORIZED haunebu7 16:40

Christian Drosten, der sich im Laufe der Pandemie bereits mehrmals und nachhaltig durch seine Äußerungen in das Gedächtnis der „gegeißelten“ Bevölkerung, eingebrannt hat, gebar dieser Tage eine „ganz neue“ Strategie.



Omikron ist allgegenwärtig und läutet ob seiner milden Verläufe und einer hohen Ansteckungsrate nun zweifelsfrei das Ende der Pandemie, ein.

Bedrohungsszenario neuer Variante muss her

Möglicher Weise haben Drosten und Lauterbach auch die Kopfe zusammen gesteckt um auf eine derartige Idee zu verfallen. Jedenfalls möchte Drosten (ob der Gefahr schwindender Medienpräsenz und somit Einnahmen), nach eigenen Angaben, nicht an ein baldiges Ende der Pandemie glauben.

Nun, im „aus dem Hut zaubern“ neuer Bedrohungsszenarien hat man schließlich über 2 –jahrelange Übung. Drosten erklärte nun in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, er „zeige sich alarmiert, ob einer neuen Mutation des Virus“ und gab ihr sogleich auch den „klingenden“ Namen, „Deltakron“.

Der Name, ganz klar, nicht „zufällig“ gewählt, soll offenbar die Gefährlichkeit der Delta-Variante, gepaart mit der hohen Ansteckung von Omikron, furchterregend „transportieren“.

Es gilt allerdings wohl eher an zu nehmen, dass die „Kombination“ aus Lauterbach und Drosten, ein wesentlich höheres „Risiko“ für die Bevölkerung darstellt.

Omikron „darf“ nicht in abgemilderter Variante verbleiben

Drosten gibt sich bewusst skeptisch, „es sei keinesfalls sicher, dass Omikron in dieser abgemilderten Variante bleiben wird.

https://unser-mitteleuropa.com/drosten-gebaert-neue-virus-variante-die-furcht-vor-dem-ende-der-pandemie/

