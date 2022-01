UNCATEGORIZED haunebu7 17:37

Diakon Uwe Eglau (56) hatte schon viel Kritik einstecken müssen, nachdem er einen Offenen Brief von Polizeibeamten an den Innenminister mitunterzeichnet hat – der eXXpress berichtete. In dem Schreiben wurde eine Absage der Impfpflicht gefordert. Dass Eglau, der für die Mitarbeiterbetreuung der Landespolizeidirektion Wien zuständig ist, auch noch am 15. Jänner an einer Corona-Demonstration teilgenommen hat, brachte offensichtlich das Fass zum Überlaufen, zumindest beim Wiener Erzbischof. Kardinal Christoph Schönborn “entpflichtet” den Diakon nun von seinem Dienst.

weiter: https://exxpress.at/zu-impfkritisch-kardinal-feuert-polizeidiakon/