Im Zuge der „Bekämpfung von sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ habe es bereits in der vergangenen Woche Durchsuchungen in insgesamt 57 Wohnungen in ganz Hessen gegeben, wie am Montag mitgeteilt wurde.

Es gebe 64 Beschuldigte, darunter zehn Frauen, denen Herstellung, Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie oder sexueller Missbrauch von Kindern zur Last gelegt würde.

Mehr als 230 Ermittler hätten innerhalb von fünf Tagen unter Koordination des Hessischen Landeskriminalamtes 92 Smartphones, 48 USB-Sticks und 43 PCs und Laptops sichergestellt.

https://www.tag24.de/justiz/polizei/polizei-aktion-gegen-kindesmissbrauch-und-kinderpornografie-in-hessen-64-beschuldigte-darunter-zehn-frauen-2301508