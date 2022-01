UNCATEGORIZED haunebu7 13:01

Kürzlich wurde Uwe Eglau, ein mutiger Polizeiseelsorger aus Wien von Kardinal Schönborn abberufen (Wochenblick berichtete). In einem offenen Brief an Innenminister Karner hatte er sich gegen die Spaltung der Gesellschaft und für den Erhalt der Rechtsstaatlichkeit ausgesprochen. Seine offene Kritik an der Einführung der Impfpflicht und an den Regierungsmaßnahmen wurden ihn also zum Verhängnis. Das wollte der Pfarrer in Rente, Herbert Stichaller, so nicht auf sich beruhen lassen. Auch er verfasste einen offenen Brief. Er schämt sich für die Haltung der katholischen Kirche in Österreich zur Impfpflicht. Schönborn habe sich damit selbst auf die “Anklagebank gestellt”, so Stichaller.

Mut-Pfarrer übte schon mehrfach Kritik an Kirche

Der Pfarrer in Rente, Herbert Stichaller, hatte sich schon zuvor kritisch zu Wort gemeldet. So forderte er in einer Rede, in der er auch die ständige Panikmache der Regierung schärfstens verurteilte, von Seiten der katholischen Kirche Verständnis und Nächstenliebe ein. Vor allem die Bischöfe mahnte er, nicht zu Erfüllungsgehilfen der Politik zu werden und sich von deren Impfkampagnen vereinnahmen zu lassen (Wochenblick berichtete). Und schon im Oktober berichtete Wochenblick darüber, dass der Geistliche erklärte, es habe noch nie so viele Suizide zu bestatten gegeben wie während der Lockdowns. Auch dieses Mal findet der Geistliche klare Worte und nimmt sich kein Blatt vor den Mund.

https://www.wochenblick.at/corona/offener-brief-eines-pfarrers-kardinal-schoenborn-marschiert-im-gleichschritt-mit-dem-regime/