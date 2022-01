Vorstandsmitglied von Pfizer schlägt Ende der Masken- und Impfstoffpflicht vor — uncut-news.ch

theepochtimes.com: Dr. Scott Gottlieb, ehemaliger Direktor der Food and Drug Administration (FDA) und derzeitiges Vorstandsmitglied bei Pfizer, sagte, dass der Rückgang der COVID-19-Fälle den politischen Entscheidungsträgern signalisieren sollte, dass es an der Zeit ist, weitere pandemiebezogene Beschränkungen aufzuheben. „Ich denke, dass wir an der Ostküste, wo die Fälle dramatisch zurückgehen, bereit sein müssen, uns einzuschalten…