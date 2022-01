Das spektakuläre Scheitern der Covid-Impfungen — uncut-news.ch

Mercola.com Britische Daten zeigen, dass die COVID-Impfungen ein katastrophaler Misserfolg sind, da die COVID-Infektionsraten in Großbritannien bei den „Vollgeimpften“ in allen Erwachsenenjahrgängen höher sindAuch die Infektionsraten steigen bei den vollständig Geimpften schneller an als bei den ungeimpften Kohorten aller Altersgruppen. Alles in allem beweisen diese Daten, dass Impfpässe und Impfvorschriften völlig sinnlos sind.Die Daten aus…