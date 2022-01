UNCATEGORIZED haunebu7 22:35

90Grad – 23,4Grad = 66,6 Grad!!

108 = 18 = 6+6+6 !!!

01: Die Erdachse, ihre Orbitalneigung um die Sonne beträgt 66,6 Grad

02: Die Erde umkreist die Sonne mit 66.600 Meilen pro Stunde

03: Der Erdumfang beträgt 600x6x6 Seemeilen

04: Die Schallgeschwindigkeit beträgt 666 Knoten pro Sekunde

05: Die Schwerkraft auf der Erde beträgt 666 Newton

06: Die Krümmung einer Quadratmeile beträgt 0,666 Fuß … in 10 Meilen: 66,6 Ft … in 20 Meilen: 266,6 Ft … 40M: 1.066,6 Ft … 50M: 1.666 Ft … 70M: 3.266,6 Ft … 80M: 4.266,6 Fuß … 100M: 6.666,6 Fuß … Die heliozentrische Krümmungsmathematik basiert auf 666

07: Polar- und Antarktiskreis liegen genau auf 66,6°

08: Astro-Nicht-Peggy Whitson verbrachte 666 Tage im All

09: Die Entfernung zum Mond beträgt 6 x 60 x 666 Meilen

10: Der Durchmesser des Mondes beträgt 6 x 6 x 60 Meilen

11: Sonnenuntergang wird durch 3 Grad geteilt (6° + 6° + 6°) auch bekannt als: „zivile, nautische und astronomische Dämmerung“

12: Von Merkur aus ist die Sonne 666 Mal heller, unter Verwendung des umgekehrten Quadratgesetzes

13: Venus ist 464° Celsius oder 867° Fahrenheit (Der Median dieser beiden Zahlen: 666)

14: Mars ist 1,666 AE (astronomische Einheiten) von der Sonne am Aphelion entfernt

15: Ceres (klassifiziert als Zwergplanet im Asteroidengürtel) hat eine synodische Periode von 466,6 Tagen

16: Der Komet Shoemaker Levy kollidierte mit Jupiter und bewegte sich mit 6 x 6 x 6 x 1000 Kilometern pro Stunde

17: Die Umlaufbahn von Saturn beträgt 1.426.666.422 Kilometer oder 9,54 AE

18: Die Oberflächentemperatur von Uranus beträgt: -6x6x6°

19: Die Oberflächentemperatur von Neptun beträgt: -6x6x6°

20: Plutos Umlaufgeschwindigkeit beträgt 4,666 Kilometer pro Sekunde

21: Das Budget der NASA beträgt 18 Milliarden Dollar (6+6+6)

22: Die Lichtgeschwindigkeit beträgt 670, 616.629 MPH. Die mittlere Zahl 616, von der einige behaupteten, dass sie die genaue Zahl des Tieres ist, anstelle von 666. Die übliche gerundete Form … 670.000.000 x 0,6 x 0,6 x 0,6 ist auch interessant … 144.720.000, weil 144 und 72 wichtige biblische Werte sind Zahlen (144.000 Auserwählte und 72 Stufen der Jakobsleiter zum Himmel, auch bekannt als die Sterne) 144 Ellen sind 216 Fuß (6 x 6 x 6)

23: Saturns sechseckiger Pol ist ein 6-seitiges, 6-zackiges Polygon, das einen Würfel darstellt, der 6 Dreiecke (ein Sechseck) enthält, und es ist der 6. Planet

24: Ein Tag hat 23 Stunden und 56 Minuten, aber wir runden ihn auf 60 Sekunden, 60 Minuten und 24 Stunden (& 2+4 in der Numerologie ist 6), weil die Vaterzeit Saturn alias Cronos (oder Crono-logie) ist Griechisch-römischer Gott der Zeit, des Chaos und des Todes

25: Keplers 3. Gesetz berechnet die mittlere Entfernung eines Planeten von der Sonne und gibt die Umlaufzeit des Planeten hoch 0,666666 an

26: Auf dem Globusmodell beträgt die Entfernung von der Spitze Südamerikas zur Spitze Afrikas 6.660 Kilometer

27: Nordamerika ist 66,66° breit auf einem Globus – von der äußersten Spitze bis zur anderen (Key Largo, Florida, bis Yesterday Island, Alaska)

28: Eurasia On the Globe Model, Vom Leuchtturm am Kap St. Vincent, Portugal, geradeaus auf die andere Seite der Landmasse an der Haicang-Brücke in China, 6.066 Seemeilen

29: Südamerika, auf der Weltkarte, vom nördlichsten zum südlichsten Punkt, ist 66,6° lang, und die Linie verläuft direkt durch den höchsten Gipfel des Kontinents, den Berg Aconcagua

30: Auf der Weltkarte ist Afrika 66,6° breit, von seinem westlichsten Punkt in Dakar bis zum östlichsten Vorsprung von Somalia. Er bildet ein perfektes Kreuz und ist 66,6° hoch von seinem südlichsten Punkt bis zu der Stelle, an der die genau nach Norden verlaufende Linie in der Nähe von Bengasi auf das Mittelmeer trifft

31: Die Logos sowohl des GPS-Systems von Google über Chrome als auch des CERN, die beide mit der NASA zusammenarbeiten, finden wir 666 in Sichtweite versteckt

32: Schweiz Das Unternehmen Maxon Motors lieferte die Elektroantriebe, die die Rover Spirit und Opportunity der NASA auf dem Mars antreiben. Sie erreichen sie telefonisch unter +41 (41) 666 15 00 oder per Fax unter +41 (41) 666 16 16

33: Erdlinge und das Leben selbst bestehen aus Kohlenstoff, der aus 6 Protonen, 6 Neutronen und 6 Elektronen besteht. Offenbarung 13,16: „Und er lässt allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Sklaven, ein Malzeichen geben an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn.“ (NASA: Number of man, Bibel: Number of A man).