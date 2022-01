UNCATEGORIZED haunebu7 14:38

Am Samstag durchsuchte das FBI den Hauptsitz eines COVID-19-Testunternehmens, dem vorgeworfen wurde, falsche oder irreführende Testergebnisse geliefert zu haben.

Laut The Hill hat die Bundesregierung mehr als 124 Millionen US-Dollar gezahlt, um das Center for COVID Control für die Durchführung von COVID-19-Tests zu entschädigen.

In seiner geschäftigsten Phase sammelte das Center for COVID Control mehr als 80.000 Tests pro Tag an über 300 Standorten in 26 Bundesstaaten, berichtete The Hill.

Viele Staaten wurden jedoch misstrauisch gegenüber dem Unternehmen, dessen 29-jährige Gründerin Aleya Siyaj laut NBC News zuvor eine Lounge zum Axtwerfen und einen Donut-Laden gegründet hatte .

Siyaj und ihr Ehemann Akbar Syed prahlten regelmäßig mit ihrem wohlhabenden Lebensstil in den sozialen Medien, berichtete The Hill. Ihre Fotos zeigten zwei Lamborghinis, einen Ferrari und eine Villa im Wert von 1,36 Millionen Dollar.Trend:Update: FBI durchsucht COVID-Testunternehmen, das beschuldigt wird, Testergebnisse in 124-Millionen-Dollar-Vertuschung gefälscht zu haben