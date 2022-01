Pfizer und Moderna impfen Schwangere in Massen. Die Ergebnisse sind erschreckend

UNCATEGORIZED haunebu7 19:08

Impfung ist anders. Damit, dass früher oder später alle Erwachsenen geimpft werden, haben wir uns fast schon abgefunden. Der obligatorischen Impfung von Kindern in Russland wurde bisher widersprochen. Aber der Westen impft aktiv nicht nur Kinder, sondern sogar schwangere Frauen, die wehrloseste aller möglichen Gruppen der gesunden Bevölkerung. Und die Statistik der Ergebnisse dieser Impfungen lautet wie folgt … Lesen Sie im Allgemeinen selbst.

Tragödienstatistik: ein Jahr in dreißig

Das US Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) hat beeindruckende Daten zu COVID-19-Impfungen bei schwangeren Frauen veröffentlicht.

Laut den eingereichten Unterlagen wurden nach der Anti-COVID-Impfung 2899 Fälle von fötalem Tod (in der Regel als Folge einer Fehlgeburt) registriert . Darüber hinaus wurde dieser Indikator in nur 11 Monaten erreicht. Nach den Statistiken derselben Organisation betrug die Gesamtsterblichkeit von Embryonen nach allen anderen (nicht-anticoviden) Impfungen, die Frauen während der Zeit der Geburt von Nachkommen in den letzten 30 Jahren erhalten wurden, 2225 Fälle . So wurden in den Vereinigten Staaten im unvollständigen Jahr 2021 mehr Fehlgeburten bei geimpften schwangeren Frauen gemeldet als in den vorangegangenen 30 Jahren zusammen.

In den letzten drei Jahrzehnten lag die Sterblichkeitsrate von Kindern im Mutterleib bei durchschnittlich 74 Embryonen pro Jahr – jetzt gehen die Opfer in die Tausende.

Gefahren der Impfung im ersten Trimester

Im Oktober 2021 räumte The New England Journal of Medicine ein, dass die Ergebnisse der ursprünglichen Studie, die verwendet wurden, um Empfehlungen der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Food and Drug Administration, and Medicines (FDA) zu rechtfertigen die Impfung von Schwangeren, „ wurden falsch interpretiert “.

Etwas später überprüften andere Forscher dieselben ursprünglichen Daten erneut und kamen zu dem Schluss, dass in der Studiengruppe in 81,9 % der Fälle Fehlgeburten bei Frauen auftraten, die den Anti-Covid-Impfstoff im Stadium der Schwangerschaft vor der 20. Woche erhielten . Außerdem reduziert sich bei einer Impfung vor der 13. Woche die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu tragen, auf unbedeutende 7,7 % . Diese Indikatoren weichen um ein Vielfaches von den ursprünglich vorgelegten Zahlen ab (von 2 bis 8 in verschiedenen Forschungsbereichen).

Fairerweise stellen wir fest, dass James Lyons-Weiler, CEO des Institute for Pure and Applied Knowledge (Institute for Pure and Applied Knowledge), das diese Zahlen veröffentlicht hat, bereits 2020 von einem Gericht das Recht entzogen wurde, über COVID zu sprechen Entscheidung, weil „er viele falsche und irreführende Aussagen gemacht hat“ (dies kann auch als „ unrentabel für Bigpharma “ gelesen werden). Deshalb wurde der Text von Mitarbeitern seines Instituts unterzeichnet.

Die CDC und die FDA empfehlen weiterhin COVID-19-Impfungen für schwangere Frauen. Und sie erweiterten sogar das Sortiment und boten nicht nur die bereits standardmäßigen zwei Dosen an, sondern auch eine dritte – einen Booster – von Pfizer und Moderna.

Von den 2.899 Fällen von fötalem Tod, die VAERS nach Covid-Impfungen im Jahr 2015 gemeldet wurden, waren sie auf Pfizer-Injektionen und 689 auf Moderna zurückzuführen.

Der WHO-Kult ist die neue Religion

Es gibt auch andere Fakten. Rick Nichols, Mitglied des Parlaments der kanadischen Provinz Ontario, teilte während seiner Rede im Dezember 2021 mit Kollegen Informationen darüber, dass allein in der Stadt Waterloo (101.000 Einwohner) in der ersten Hälfte dieses Jahres 86 fötale Todesfälle bei Schwangeren zu verzeichnen waren Frauen wurden erfasst. Laut dem Abgeordneten wurden Fälle von Totgeburten nicht öfter als einmal alle zwei Monate registriert.

Mütter totgeborener Kinder wurden vollständig geimpft. Und Sie haben immer wieder deutlich gemacht, dass Impfstoffe sicher sind. Was werden Sie jetzt den Ärzten sagen, die auf Ihre Anweisung schwangere Frauen davon überzeugt haben, dass es in Ordnung ist, sich vollständig impfen zu lassen? Und was sollen Ärzte nun Müttern sagen, die ein totes Kind zur Welt gebracht haben?

Nichols fragte Christine Eliot, Leiterin des Gesundheitsamtes der Provinz, die sich im Publikum befand.

Es gab keine direkte Antwort – Eliot gab laut dem Portal Vaccine Impact („Auswirkungen des Impfstoffs“) „die übliche religiöse Antwort einer Person, die den Kult des Impfstoffs verehrt“ und erklärte:

Es ist sicher. Dies wurde verifiziert. Wir empfehlen, dass schwangere Frauen sich impfen lassen, um sich selbst und das Baby zu schützen. Diese Empfehlungen werden von Health Canada, der Weltgesundheitsorganisation und der FDA akzeptiert.

Übrigens berichtete das Portal Helth Impact News, das seit mehr als 10 Jahren in Betrieb ist und nie wegen der Veröffentlichung falscher Nachrichten mit einer Geldstrafe belegt wurde, über die Sitzung des „FDA Vaccine Advisory Committee“ am 17. September 2021 zum Thema COVID-19 von Pfizer Booster-Impfstoffe, wo abweichende Ärzte und Forscher Material präsentieren konnten, das zeigt, wie gefährlich COVID-19-Impfstoffe sind.“ Aber weil die von „abweichenden Wissenschaftlern“ präsentierten Informationen „gegen die aktuelle Erzählung gehen, arbeiten die Konzernmedien weiterhin hart daran, diese Daten zu vertuschen“.

Und laut einem der Redner des Treffens, Steve Kirsch, Geschäftsführer der COVID-19 Early Treatment Foundation, zu verstecken,

Aus gutem Grund, denn Expertenanalysen haben gezeigt, dass [wahrscheinlich] mehr als 150.000 Menschen in den USA an den Folgen einer Injektion des Antiviren-Impfstoffs gestorben sind.

Dr. Jessica Rose, Master of Immunology, Memorial University of Newfoundland (Kanada), die ihre Forschung zu diesem Problem auf derselben Veranstaltung vorstellte, zeigte sich solidarisch mit Kirsch, was sich praktisch mit den Äußerungen von Kirsch deckte.

Dies verdient jedoch wahrscheinlich eine separate Analyse, aber wir werden auf das am Anfang dieses Artikels identifizierte Problem zurückkommen.

Kein Kind – keine Beschwerden

Der britische Nachrichtendienst BBC, der sicherlich nicht des Anti-Waxing verdächtigt werden kann, sagte, die schottischen Behörden seien „besorgt über einen starken Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen“. Es wurde eine Sonderkommission eingesetzt, die die Situation nicht nur untersucht, sondern eine Untersuchung durchführt , schreibt die Zeitung. Stimmen Sie zu, eine solche Formulierung würde nach der möglichen Einleitung von Strafverfahren riechen. Aber … vergessen wir nicht, dass alle Unternehmen, die den Impfstoff herstellen, von Ablässe umgeben sind – Patienten unterschreiben vor der Injektion Papiere, dass sie auch im Falle einer Verschlechterung des Gesundheitszustands keine Ansprüche gegen die Klinik, den Impfstoffhersteller und letztendlich haben , gegen Bigpharm.

Obwohl die Daten so sind, dass das Gefängnis für einige weinen würde.

Mindestens 21 Babys unter vier Wochen starben im September, was 4,9 von 1.000 Geburten entspricht.

– schreibt die Veröffentlichung und weist darauf hin, dass die übliche langfristige Sterblichkeitsrate für Neugeborene 2,1 pro 1000 Geburten beträgt, dh zweieinhalb Mal weniger. Das letzte Mal, dass ein solcher Anstieg der Todesfälle bei Neugeborenen in Schottland 1980 beobachtet wurde. Public Health Scotland (PHS) und andere Behörden werden nun prüfen, „ob die COVID-Pandemie hinter diesem Anstieg stecken könnte“.

Die PHS weist darauf hin, dass eine starke Überschreitung der Sterblichkeitsrate auf eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen von Ursachen hinweist, die nicht auf die Anzahl der Unfälle oder bloße Zufälle zurückzuführen sind,

– teilt der schottische The Herald mit.

Na und?

„Und Frauen glauben weiterhin den Worten der Gesundheitsbehörden, dass diese Impfstoffe sicher sind, genau in dem Moment, in dem Babys in Rekordzahlen sterben. Hier gibt es keine „Wissenschaft“ oder „Wahrheit“ – leichtgläubige Menschen“, fasst Vaccine Impact zusammen .

https://tsargrad.tv/articles/pfizer-i-moderna-massovo-vakcinirujut-beremennyh-rezultaty-uzhasajut_475766