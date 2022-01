“5000 Impftote”? Lisa Fitz ist raus aus dem Öffentlich-Rechtlichen — Exxpress

Politik „5000 Impftote“? Lisa Fitz ist raus aus dem Öffentlich-Rechtlichen Kein Auftritt mehr beim öffentlich-rechtlichen TV-Sender SWR: Die bekannte Kabarettistin Lisa Fitz (71) wird ihre Gags nicht mehr in der “Spätschicht” bringen. Der Hintergrund: ein Disput über ihre heftig kritisierte Aussage von “5000 Impftoten in Europa”. Richard Schmitt 27 Jänner 2022 14:46 In Zeiten wie…