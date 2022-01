UNCATEGORIZED haunebu7 09:39

9/11 ist in Wirklichkeit 7/11 , SEPT ember 11 . (Deshalb ist OKTO ber der ACHTE Monat des Jahres, NOV ember der neunte und DEC ember der zehnte (dezimal, deca = zehn)

Die Zahlen 7, 77 und 11 sind in die Ereignisse dieses tragischen Tages einkodiert.

Die Twin Towers wurden 19 77 fertiggestellt

September (7. Monat des Jahres) x 11 = 77

7 x 7 x 7 Feuerwehrleute starben (343)

Einige andere interessante Verbindungen

77 hat außer sich selbst und 1 zwei Teiler, die beide Primzahlen sind: 7 und 11

77 auf Hebräisch שבעים ושבע hat einen Gematria-Wert von 800, eine der wenigen Zahlen, die einen Wert als Vielfaches von Hundert hat.

711 hat sechs Teiler

117 ist 711 rückwärts

19 Entführer = Anzahl Kreise in Die Blume des Todes (Leben)

Es ist auch die Grenze für weibliche Werte von Kardinalzahlen im Hebräischen. siehe: https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_numerals#Ordinal_values

Die vier Flüge waren:

https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks

„Die Anschläge vom 11. September 2001 markierten den schlimmsten Terroranschlag in der Weltgeschichte und den tödlichsten ausländischen Angriff auf amerikanischem Boden seit dem japanischen Überraschungsangriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. [3]

In Arlington County, Virginia, verloren 125 Pentagon-Mitarbeiter ihr Leben, als Flug 77 in die Westseite des Gebäudes stürzte. Davon waren 70 Zivilisten und 55 Militärangehörige, viele von ihnen arbeiteten für die United States Army oder die United States Navy . Die Armee verlor 47 zivile Angestellte, sechs zivile Auftragnehmer und 22 Soldaten, während die Marine sechs zivile Angestellte, drei zivile Auftragnehmer und 33 Seeleute verlor

Insgesamt starben in diesem (Süd-)Turm 630 Menschen, weniger als die Hälfte der im Nordturm getöteten Zahl.

Insgesamt 411 (Wählinfo) Einsatzkräfte starben bei dem Versuch, Menschen zu retten und Brände zu bekämpfen

Wochen nach dem Angriff wurde die Zahl der Todesopfer auf über 6.000 geschätzt , mehr als doppelt so viele wie die Zahl der schließlich bestätigten Todesfälle.

NIST kam zu dem Schluss, dass unkontrollierte Brände in 7 WTC die Erwärmung von Bodenbalken und Trägern verursachten und anschließend „das Versagen einer kritischen Stützsäule verursachten, was einen durch Feuer verursachten fortschreitenden Einsturz auslöste, der das Gebäude zum Einsturz brachte“. [334] Husten Quatsch

Eines der ersten Denkmäler war Tribute in Light , eine Installation aus 88 Suchscheinwerfern an den Fußabdrücken der Türme des World Trade Centers. [347]

Das Pentagon-Denkmal wurde am siebten Jahrestag der Anschläge im Jahr 2008 fertiggestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. [350] [351] Es besteht aus einem Landschaftspark mit 184 (Summe der Teiler = 360) Bänken mit Blick auf das Pentagon. [352] Als das Pentagon 2001–2002 repariert wurde, wurden eine private Kapelle und ein Innendenkmal an der Stelle eingebaut, an der Flug 77 in das Gebäude stürzte.

Die Arbeiten zum Wiederaufbau des Hauptstandorts des World Trade Center wurden bis Ende 2006 verschoben, als der Pächter Larry Silverstein und die Hafenbehörde von New York und New Jersey die Finanzierung vereinbarten. [342] Der Bau des One World Trade Centers begann am 27. April 2006 und erreichte seine volle Höhe am 20. Mai 2013. Der Turm wurde zu diesem Zeitpunkt auf dem Gebäude installiert, wodurch die Höhe von 1 WTC auf 1.776 Fuß ( 1776 n. Chr.)(1.Mai 1776 = Gründung der Illuminati) gebracht wurde. ( 541 m) ( 541 ist die hebräische Gematria für Israel und auch eine Sternzahl) und beansprucht damit den Titel des höchsten Gebäudes der westlichen Hemisphäre