Genug ist genug. Es ist an der Zeit, das Tragen von Masken zu beenden oder zumindest die Maskenpflicht in allen Bereichen abzuschaffen. Besonders dringend ist dies für Kinder in Schulen und Universitäten, die täglich stundenlang unter den Auswirkungen von Masken leiden, obwohl das Risiko, durch Covid zu sterben oder ernsthaft zu erkranken, äußerst gering ist.…