Treten Sie dem Kampf zur Beendigung der Sklaverei durch Impfungen und 5G bei — Gift am Himmel

Im Zweiten Bürgerkrieg Amerikas schreitet die Wahrheit voran Von Emanuel Pastreich Übersetzung©: Andreas Ungerer 23. Januar 2022, US Provisional Government via Global ResearchWir haben uns jahrzehntelang darauf vorbereitet, den Zweiten Weltkrieg fortzusetzen und haben überteuerte Kampfflugzeuge, mangelhafte Panzer, sperrige Schlachtschiffe und veraltete Flugzeugträger angehäuft, die nun still vor sich hin rosten. Aber der nächste…