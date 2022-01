UNCATEGORIZED haunebu7 07:58

DER SCAMDEMIC IST AM BESTEN IN BEZUG AUF A ZU VERSTEHEN

SATANISCHE VERSCHWÖRUNG FÜR TYRANNEI DER WELTREGIERUNG BASIEREND AUF DER AGENDA DER VEREINTEN NATIONEN FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT.UNSERE „LEADER“ HABEN SICH UNTERZEICHNET, OHNE UNS ZU KONSULTIEREN.

Diese Weltregierung existiert bereits. Dies manifestiert sich weltweitEinheitlichkeit der Covid-Reaktion, wie sie in Kalifornien und Israel zu sehen ist,

oder Iran, Nicaragua und Venezuela.

UNTEN JOHN MCMANUS ERKLÄRT, DASS DIE UN WIRKLICH KOMMUNISTISCHE TYRANNEI DARSTELLT.

Die Weltgesundheitsorganisation IST EINE AGENTUR DER UN, DIE VON BILL GATES FINANZIERT WIRD.

NATÜRLICH STEHT DAS ROTHSCHILD WELTZENTRALBANKENKARTELL HINTER ALLEM. (Siehe Makow „Was ist Kommunismus?“ )Es heißt „Geld“. Sie produzieren es mit unseren nationalen Kreditkarten aus dem Nichts. Jeder tanzt nach seiner Pfeife.

„Die 10 wichtigsten Gründe, die USA aus der UNO herauszuholen!“

(ab 19.11.2020)

von John F. McManus (JBS Bulletin August 2019)

Ist Ihnen bewusst?

Die Führer unserer Nation haben jahrzehntelang daran gearbeitet, die Vereinigten Staaten an die Vereinten Nationen zu liefern, als den wichtigsten Schritt beim Aufbau einer UN-kontrollierten Neuen Weltordnung.

Seit der Gründung der UN im Jahr 1945 haben die Verschwörer für globale Kontrolle jedes Jahr Schritte unternommen, die die Unabhängigkeit unserer Nation und die Freiheiten des amerikanischen Volkes zu zerstören drohen.

Bitte lesen Sie das Folgende und nehmen Sie an der Kampagne Get US Out! der Vereinten Nationen.

( Als Mitglied der John Birch Society kann McManus nicht sagen, dass es eine Weltregierung istKabbalistische jüdische Welttyrannei, dh jüdischer Supremacismus.)

1. Inkompatibilität des US- und des UN-Regierungssystems

US-System: Grundrechte sind von Gott gegeben und können nicht außer Kraft gesetzt werden. Freiheit herrscht. (Siehe US-Unabhängigkeitserklärung, 1776.)

UN-System: Grundrechte werden von der UN-Regierung gewährt und können „per Gesetz“ aufgehoben werden. Keine Anerkennung Gottes. Die Weltorganisation listet die Rechte auf, die sie anerkennt, und beansprucht dann die Macht, sie „per Gesetz“ abzuschaffen. (Siehe die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, 1948, und den Internationalen Pakt der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte, 1966.)

2. UN versucht, amerikanische Bürger zu entwaffnen und die zweite Änderung der US-Verfassung aufzuhebenDie UN hat immer versucht, den Privatbesitz von Waffen zu verbieten. Beispielsweise veröffentlichte die Weltorganisation 1995 „Unsere globale Nachbarschaft“ und forderte „die Entwaffnung von Zivilisten“.

Das UN-Waffenhandelsabkommen (das 2013 von der UN angenommen wurde) würde die Amerikaner letztendlich entwaffnen. Es wurde 2013 von den USA unterzeichnet, aber vom US-Senat nicht ratifiziert.

3. Die UNO ist eine gesetzlose Körperschaft; Es verstößt gegen Artikel 2 seiner eigenen Charta

In Artikel 2 der UN-Charta heißt es: „Nichts in dieser Charta ermächtigt die Vereinten Nationen, in Angelegenheiten einzugreifen, die im Wesentlichen in die innerstaatliche Zuständigkeit eines Staates [einer Nation] fallen …“

Beispiele für die Verletzung der UN-Charta durch die UN sind: (a) US-Bürger zu zwingen, Pläne zum Abbau von Gold in Montana zu stornieren; (b) Angriff auf US-Recht, das die Todesstrafe erlaubt; (c) Verurteilung der US-Grenzpatrouille für ihre Bemühungen, illegalen Einwanderern die Einreise zu verwehren; und (d) das Drängen auf die Unabhängigkeit von Puerto Rico, obwohl sogar die Menschen in diesem US-Besitz wiederholt angedeutet haben, dass sie nicht wollen, dass ihre Beziehung zu den USA geändert wird.

(Alger Hiss) 4. Jeder UN-Generalsekretär war entweder Kommunist oder Sozialist

1945-46: Alger Hiss, Kommunist (USA)1946-53: Trygve Lie, Sozialist (Norwegen)1953-61: Dag Hammarskjold, Sozialist (Schweden)1962-71: U Thant, Sozialist (Burma, jetzt Myanmar)1972-81: Kurt Waldheim, Nazi Socialist (Austria)1982-91: Javier Perez de Cuellar, Sozialist (Peru)1992-96: Boutros Boutros-Ghali, Sozialist (Ägypten)1997-06: Kofi Annan, Socialist (Ghana)2007-16: Ban Ki-moon, Sozialist (Südkorea)2017- : Antonio Guterres, Communist (Portugal)

5. Artikel 25 der UN-Charta setzt sich über die US-Verfassung und die amerikanische Souveränität hinweg Der vollständige Text von Artikel 25 lautet: „Die Mitglieder der Vereinten Nationen kommen überein, die Beschlüsse des [UN-]Sicherheitsrates in Übereinstimmung mit dieser Charta anzunehmen und auszuführen.“

Kein Präsident oder Mitglied des Kongresses, der einen feierlichen Eid geschworen hat, sich an die US-Verfassung zu halten, kann zulassen, dass Artikel 25 die US-Politik diktiert. Die meisten gewählten Beamten Amerikas glauben jedoch, dass unsere Nation verpflichtet ist, Truppen und Waffen zu liefern, wenn die UNO sie fordert.

6. Die Artikel 39-51 der UN-Charta ermächtigten die UN, die US-Teilnahme am „nicht erklärten“, „nicht zu gewinnenden“ Koreakrieg zu lenken. Die Artikel 52-54 der UN-Charta autorisierten die Gründung der NATO und SEATO als „regionale Allianzen“ der UN, was zu einer Beteiligung der USA an „nicht erklärten“ Kriegen ohne Sieg in Vietnam und Afghanistan führte. Die 1945 gegründete UN leitete den Koreakrieg (34.000 getötete und 92.000 verwundete Amerikaner). Dieser Krieg wurde nie beigelegt.

SEATO wurde 1954 gegründet und leitete den Vietnamkrieg (47.000 getötete und 153.000 verwundete Amerikaner). Ohne Einschränkungen von oben hätte der Vietnamkrieg gewonnen werden können. Dieser Krieg war die erste Niederlage in der Geschichte unserer Nation.

Der Kongress erklärte weder den Koreakrieg noch den Vietnamkrieg, wie es die US-Verfassung vorschreibt. Die Beteiligung der Vereinigten Staaten an diesen beiden Kriegen war auf unsere Mitgliedschaft in der UN und SEATO zurückzuführen.

Die 1949 gegründete NATO führte von August 2003 bis Dezember 2014 den „nicht erklärten“ Krieg ohne Sieg in Afghanistan als Anführer einer Koalition unter UN-Mandat von 50 Nationen, zu der auch die Vereinigten Staaten gehörten und die auf ihrem Höhepunkt stand 130.000 Soldaten.

7. UN-Führer lehnen nationale Souveränität ab und befürworten eine UN-geführte Weltregierung

U Thant (1970): „Lenins Friedensideale stehen im Einklang mit den Zielen der UN-Charta.“

Boutros-Ghali (1992): „Die Zeit der absoluten und exklusiven Souveränität ist vorbei. Es ist an der Zeit, die Frage der Souveränität zu überdenken.“

Kofi Annan (2000): „Es muss neue Formen globaler Governance und globaler Regeln geben.“8. Beamte des Außenministeriums verneigen sich vor den Vereinten Nationen .

Außenminister Dean Acheson, 1949: „Die NATO ist so konzipiert, dass sie genau in den Rahmen der Vereinten Nationen passt.“

Linke, Außenminister John Foster Dulles, 1957: „Ich habe noch nie einen Vorschlag für … eine Weltregierung oder eine Weltföderation gesehen, der weder von den Vereinten Nationen noch im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen durchgeführt werden könnte.“

Richard N. Gardner, Beamter des Außenministeriums, 1974: „Kurz gesagt, das Haus der Weltordnung muss von unten nach oben statt von oben nach unten gebaut werden [über] ein Ende, das um die nationale Souveränität herumläuft und sie Stück für Stück erodiert. …“

Außenminister Colin Powell, 2001: „Wenn es um unsere Rolle als Mitglied des Sicherheitsrats geht, sind wir offensichtlich an UN-Resolutionen gebunden, und wir versuchen nicht, das zu ändern.“

9. Zahlreiche Abteilungen der Vereinten Nationen, die ihren Hauptsitz in riesigen Gebäuden auf der ganzen Welt haben, bauen weiterhin die Macht der Vereinten Nationen über die gesamte Menschheit aus.Das Organigramm der UN zeigt die Präsenz und Kontrolle der Weltorganisation in den Bereichen Bildung, Bevölkerung, Kinder, Frauen, Umwelt, Handel, Finanzen, Gesundheit, Landwirtschaft, Arbeit, Militär, Wissenschaft, Kultur, Atomkraft, Telekommunikation, Luftfahrt , industrielle Entwicklung, Drogen, Flüchtlinge, Einwanderung, Eigentumsrechte und mehr.

10. Abrüstung für alle – außer den Vereinten Nationen.1961 gab das US-Außenministerium eine 19-seitige Broschüre mit dem Titel „Freedom From War: The US Program For General and Complete Disarmament in a Peaceful World“ heraus.

Der Plan dieses Dokuments, der nie zurückgezogen wurde, forderte „progressive Schritte“, die zu einer UN-dominierten neuen Weltordnung führen. Es fasst Elemente dieses erschreckenden Plans wie folgt zusammen:

(a) „Die Staaten würden nur die Streitkräfte und nichtnuklearen Waffen behalten … die zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung erforderlich sind.“

(b) „Die UN-Friedenstruppe, ausgestattet mit vereinbarten Arten und Mengen von Waffen, wäre voll funktionsfähig.“

(c) „Die Herstellung von Waffen wäre verboten, mit Ausnahme von Waffen vereinbarter Arten und Mengen, die von der UN-Friedenstruppe verwendet werden sollen … Alle anderen Waffen würden zerstört oder für friedliche Zwecke umgebaut werden.“

(d) Die friedenserhaltenden Fähigkeiten der UN wären stark genug … um den Frieden … in einer entwaffneten Welt zu gewährleisten.“

Der Widerstand gegen diesen höllischen Vorschlag, der von der John Birch Society über viele Jahre hinweg erzeugt wurde, hat dazu geführt, dass er nicht umgesetzt wurde. Aber zuständige Regierungsbeamte haben häufig zugegeben, dass dies immer noch die feste und entschlossene Politik mehrerer US-Behörden und -Abteilungen ist.

FAZIT

Die Vereinten Nationen übernehmen nicht die Vereinigten Staaten. Was passiert, ist, dass die Vereinigten Staaten an die Vereinten Nationen ausgeliefert werden. Diese Lieferung muss gestoppt werden. Der Kurs ist klar. Der Austritt aus den Vereinten Nationen muss vollzogen werden, solange noch Zeit dafür ist. Hol uns raus! der Vereinten Nationen.

