Vor einigen Jahren habe ich mit meiner Frau einen kleinen Roadtrip gemacht . Irgendwo in Utah machten wir an diesem Ort namens Fort Bluff halt . Es ist eine ordentliche Nachbildung der alten Festung. In einer der Hütten war unten der Ofen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie sehen können, was meine Aufmerksamkeit erregt hat. Meine Frau lachte über meine Bemerkung zur Strahlung und sagte, es sei nur ein Fenster, um das Feuer zu überwachen. Mit anderen Worten, es war nur ein Zufall. Nun, ich denke, hier gibt es keinen Zufall, und unten werden Sie sehen, warum.

Tatsächlich denke ich, dass dieses Ofenfenster der einzige Grund für das Strahlungssymbol ist, das wir heute haben.

Ich denke auch, dass dies eine Art Hohn der PTB ist.

Vorgeschlagene Verwendung von radioaktivem Brennstoff: Heizung, Kühlung, Beleuchtung, Energieversorgung … das heißt vor dem 20. Jahrhundert. Ich weiß natürlich nicht, wie weit das zurückreicht.

Ja, ich schlage vor, dass der Ofen aus dem 19. Jahrhundert in seinem ursprünglichen Design dazu gedacht war, radioaktiven Brennstoff zum Heizen zu verwenden. Ich schlage auch vor, dass das Ofenrohr eine viel spätere Ergänzung ist. In seiner ursprünglichen Ausführung benötigte der untere Ofen keine Absaugung.

Radiation Symbol​Das internationale Strahlensymbol erschien erstmals 1946 im Berkeley Radiation Laboratory . Damals wurde es als Magenta gerendert und auf einen blauen Hintergrund gesetzt. Die in den USA verwendete Originalversion ist Magenta auf gelbem Hintergrund und wird mit einem zentralen Kreis mit Radius R , einem Innenradius von 1,5 R und einem Außenradius von 5 R für die voneinander getrennten Schaufeln gezeichnet um 60°. Das Kleeblatt ist in der internationalen Version, die auch in den USA verwendet wird, schwarz.

Quelle

Das Zeichen wird allgemein als Warnzeichen für Radioaktivität bezeichnet, aber es ist eigentlich ein Warnzeichen für ionisierende Strahlung. Ionisierende Strahlung ist eine viel breitere Kategorie als Radioaktivität allein, da viele nicht radioaktive Quellen auch potenziell gefährliche Mengen ionisierender Strahlung aussenden. Dazu gehören Röntgengeräte, Strahlentherapie-Linearbeschleuniger und Teilchenbeschleuniger. Nichtionisierende Strahlung kann auch potenziell gefährliche Werte erreichen, aber dieses Warnzeichen unterscheidet sich vom Warnsymbol für ionisierende Strahlung des Kleeblatts.

Radium​Dies hier ist wahrscheinlich der langweiligste Abschnitt, aber ich verspreche, ihn schnell durchzugehen. Radium in Form von Radiumchlorid wurde 1898 von Marie und Pierre Curie entdeckt . Sie extrahierten die Radiumverbindung aus Uraninit und veröffentlichten die Entdeckung fünf Tage später an der Französischen Akademie der Wissenschaften. Radium wurde 1911 in seinem metallischen Zustand von Marie Curie und André-Louis Debierne durch Elektrolyse von Radiumchlorid isoliert .

Radium​

Radium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Ra (richtig?) und der Ordnungszahl 88 . Reines Radium ist silbrig-weiß, reagiert jedoch leicht mit Stickstoff an der Luft und bildet eine schwarze Oberflächenschicht aus Radiumnitrid (Ra3N2). Alle Isotope von Radium sind hochradioaktiv, wobei das stabilste Isotop Radium-226 ist , das eine Halbwertszeit von 1600 Jahren hat und in Radongas zerfällt (insbesondere das Isotop Radon-222 ) . Beim Zerfall von Radium ist ionisierende Strahlung ein Produkt, das fluoreszierende Chemikalien anregen und Radiolumineszenz verursachen kann .

Ionisierende Strahlung ist Strahlung, die genügend Energie trägt, um Elektronen von Atomen oder Molekülen abzulösen und sie dadurch zu ionisieren. Ionisierende Strahlung wird von energetischen subatomaren Teilchen, Ionen oder Atom mit hohen Geschwindigkeiten aus ( in der Regel mehr als 1% der Lichtgeschwindigkeit), und elektromagnetischen Wellen auf dem Hochenergie – Ende des elektromagnetischen Spektrums zu bewegen.

Fluoreszenz ist die Emission von Licht durch eine Substanz , das Licht oder andere elektromagnetische Strahlung absorbiert hat.

Radiolumineszenz ist das Phänomen, bei dem Licht in einem Material durch Beschuss mit ionisierender Strahlung wie Alphateilchen, Betateilchen oder Gammastrahlen erzeugt wird. Radiolumineszenz wird als schwache Lichtquelle für die Nachtbeleuchtung von Instrumenten oder Beschilderungen verwendet. Früher wurden für Uhrzeiger und Instrumentenzifferblätter radiolumineszierende Farbe verwendet, die das Ablesen im Dunkeln ermöglichte. Radiolumineszenz wird manchmal auch um High-Power – Strahlungsquellen gesehen, wie Kernreaktoren und Radioisotopen.

Radium ist etwa eine Million mal mehr radioaktiven ( mehr als das ) als Uran und unter dem Einfluss der Wärme freigesetzt, emittiert eine attraktive blaue Farbe.

Der Ursprung des Namens stammt aus dem Sinn ray lateinischen Wort Radius.

HeizkörperHeizkörper sind Wärmetauscher zur Übertragung von Wärmeenergie von einem Medium auf ein anderes zum Kühlen und Heizen. Die meisten Kühler sind so konstruiert, dass sie in Autos, Gebäuden und in der Elektronik funktionieren.

Der Kühler ist immer eine Wärmequelle für seine Umgebung, obwohl dies entweder zum Erwärmen dieser Umgebung oder zum Kühlen des ihm zugeführten Fluids oder Kühlmittels, wie zum Beispiel zur Motorkühlung, dienen kann.

Trotz des Namens übertragen die meisten Heizkörper den größten Teil ihrer Wärme über Konvektion statt Wärmestrahlung .

KD: Lustig hatten sie dieses kleine Problem mit dem Namen zu klären.

Lustig hatten sie dieses kleine Problem mit dem Namen zu klären. Radiator – Wikipedia​

Wärmestrahlung – Wikipedia

Radium MadnessMit der Entdeckung von Radium (meiner Meinung nach Wiederentdeckung) drehte die Gesellschaft durch und fing an, Radium in fast alles zu stecken. Wir sprechen über Seife, Zahnpasta, männliche ED-Verbesserungen, Schokolade, Tee, Kaffee, Lebensmittel, Zigaretten, Kosmetika, Badesalz usw.

Mehr Radium Waren

Und wer weiß, vielleicht hatten sie damit recht. Die Erzählung sagt uns, dass die Wissenschaftler mit der Zeit die Gefahr der Strahlung verstanden und der Wahnsinn aufgehört hat.

Die Geschichte von Radium Girls scheint der Grund für die Kehrtwende in allem zu sein, was mit Radium zu tun hat. Diese Mädchen malten Zifferblätter. Der Wiki-Artikel erwähnt nicht wirklich, dass Mädchen Pinsel lecken . Ich bin kein Experte für Strahlung, aber vielleicht war das Lecken von Radium nicht die klügste aller ungebildeten Entscheidungen. Auf der anderen Seite war es auch nicht das Klügste, Farbe monate- oder jahrelang abzulecken. So oder so sagt die Erzählung, dass Mädchen an Strahlung starben.​ Könnte dies ein Urteil vom Typ „falsche Flagge“ sein, um die Öffentlichkeit von Radium zu befreien? Ich denke , es könnte, und kann arme Mädchen sein einiger chemischer Vergiftung starb nicht direkt an Strahlung bezogen.



Ich weiß nicht, wie viele Mädchen für die Zifferblattfirma arbeiteten und wie viele von ihnen schließlich an der angeblichen Strahlenbelastung starben. Dies ist nicht Teil dieses Beitrags von mir.

Wer es herausfinden möchte, kann gerne selbst recherchieren. Ich werde nur ein paar Dinge hinzufügen, auf die ich gestoßen bin:

Dutzende von Frauen, bekannt als „Radiummädchen“, starben später an einer Radiumvergiftung.

Es wird geschätzt, dass in den 1920er Jahren bis zu 4.000 Arbeiter in Unternehmen in den Vereinigten Staaten und Kanada angestellt wurden, um Radiumzifferblätter zu bemalen.

Mae Keane , eines der letzten „Radium Girls“, stirbt im Alter von 107

Gemessen an der Menge an Radium enthaltenden Produkten musste es viel mehr Tote geben, und nicht nur unsere Radium Girls. Die Leute mussten nach links und rechts fallen. Doch dieses „Radium in alles“ hielt bis weit in die 1930er Jahre.

Andererseits, vielleicht haben sie so alle getötet.

Persönlich würde ich gerne wissen, wie viel von diesem Radium sie im ersten Viertel des 20.

Radium HeizungIch denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass diese gesamte Radium-gesteuerte Technologie von der PTB zerkratzt wurde. Einige Dinge sind offensichtlich da draußen, aber alle detaillierten Informationen scheinen verschwunden zu sein. Um ehrlich zu sein, erinnert es mich an das Schicksal, das diese Zeppeline erlitten haben .

Was uns bleibt, ist eher nebensächlich und zum größten Teil auf Bilder beschränkt. Überzeugen Sie sich selbst, welche Schlüsse wir daraus ziehen können.

Vollständige 1905 Anzeige

​Die interessanteste HeizungWerbung aus dem frühen 20. Jahrhundert stammte von der Novelty Manufacturing Company aus Jackson, Michigan. Ihre Werbung bot etwas viel Besseres als die alte Kohlereserve. Novelty bewarb seine „X-Radium“-Heizung als beste und neueste Heiztechnologie. Eine Anzeige rühmte sich, dass „einer seiner Hauptvorteile darin besteht, dass kein Kraftstoff benötigt wird. . . . Das Heizkissen besteht aus einem gestanzten Stahlbehälter, der mit einer Substanz gefüllt ist, die die Wärmestrahlen anzieht und die angezogene Wärme für mehrere Stunden hält. Die verwendete Substanz war Radium. Radium war für Hersteller ein faszinierendes neues Material, das in einer Reihe von Produkten einen Platz dafür fand, sogar in Zahnpasta!

​Ich glaube, diese X-Radium-Fußheizung ist nicht mit ähnlich aussehenden Clark- und Lehman-Kohleheizungen zu verwechseln.

Radium HeizungDer praktische Verstand sieht Radium sofort als neue Wärme- und Lichtquelle für die Menschheit, einen Ofen, der nie beschickt oder gereinigt werden müsste, eine Lampe, die ewig glüht – und die Zeit kann wirklich kommen, wenn der Erfinder es genommen hat Halten Sie sich an das Wunder, das der Wissenschaftler hervorgebracht hat, wenn viele praktische Anwendungen des neuen Elements erdacht werden können. Gegenwärtig werden jedoch die Knappheit, die Kosten und die Gefahr von Radium es in den Händen des Experimentators halten.

​Abbildung zeigt eine Vignette-Cartoon mit in der Mitte eine Gruppe von sechs Männern, darunter John D. Rockefeller und EB Thomas, wärmen sich von einem Ofen mit der Aufschrift „Standard Oil“; die Vignette unten links zeigt Andrew Carnegie, der „US Steel Bonds“ verbrennt, und Charles Schwab versucht, „Steel Common“-Aktien zu verbrennen, rechts ist Chauncey Depew, der Reden verbrennt; links in der Mitte ein Landstreicher, der in der warmen Sonne auf einem Heuhaufen ruht, rechts William Jennings Bryan, der heiße Luft erzeugt, während er mit einer Gruppe von Bauern spricht; und oben links eine Familie, die die Möbel in einem Kamin verbrennt, und rechts sitzt EB Thomas vor einem Kamin, wo ein Klumpen „Radium“ den Raum wärmt.

Datum geschaffen / veröffentlicht: 1904 22. Juni

Feuer OrteIch verstehe, dass fast jeder Ofen, Ofen, Kamin oder Ofen so angepasst werden kann, dass er Holz, Kohle, Gas oder Öl verbrennt. Gleichzeitig denke ich, dass einige der unten aufgeführten ursprünglich für den Kraftstoff vom Typ Radium entwickelt wurden. Wie in keine Asche und kein Rauch.

Wieder einmal verstehe ich, dass diese offiziell für Holz, Kohle, Öl oder Gas galten.

Außerdem denke ich, dass einige der unten aufgeführten „Heizgeräte“ ursprünglich nicht zum Heizen gedacht waren.

]

Heizkörper

Öfen

1875 Buch

Herd

1876 ​​Philly: Öfen, Öfen, Öfen

1909 Seattle

30 Jahre später. Das gleiche Zeug?

1936: Flash Gordon SerienDie Sky City ist die Heimat der Hawk Men, angeführt von König Vultan. Die Stadt wird durch die Schwerkraft trotzenden Strahlen in der Luft gehalten, die durch das Schaufeln von Radium in die Atomöfen der Stadt erzeugt werden .

KD: Wie auch immer, ich denke, es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass keiner dieser Öfen und Kamine ursprünglich dafür ausgelegt war, durch das brennende Holz oder die Kohle zerstört zu werden. Sie sind zu schön und ergänzen meiner Meinung nach die Gebäude, in denen sie sich befinden sollten. Vielleicht sehen wir deshalb in den älteren Gebäuden keine Heizungsanlagen.

Und kann das sein , cool aussehenden Motor des Great Eastern wurde ähnlich von etwas angetrieben.

Wir müssen uns auch daran erinnern, dass die Verwendung von Perücken im 16. Jahrhundert wiederbelebt wurde. Warum. Haben sie verlieren alle ihre Haare?

Ich bezweifle, dass Radium derselbe Name ist, den die Alten verwendet hätten. Das heißt, wenn sie jemals eine radioaktive Substanz verwendet haben. Aber wenn sie es täten, bezweifle ich, dass wir den Namen kennen dürften.

Soweit Marie und Pierre Curie. Ich glaube, sie saßen mit Tesla, Mendeleev und vielen anderen im selben Boot. Ich denke, weil sie talentierte Chemiker sind, haben sie einige Bücher bekommen, die die oben genannte Technologie enthalten. Sie sollten es zurückbringen, und das taten sie auch.