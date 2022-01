COVID-19-Impfstoffe sind zum Scheitern verurteilt — News – Nachrichten

Von Anfang an mit Mängeln behaftet: COVID-19-Impfstoffe sind zum Scheitern verurteilt COVID-19-Impfstoffe – Die von Pfizer, AstraZeneca und Moderna hergestellten Impfstoffe gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) verhindern nicht die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus. Dies wurde in klinischen Studien mit Impfstoffen nachgewiesen und durch die Realität bestätigt. In Wirklichkeit hat sich seit der Einführung der Impfungen nichts geändert.…