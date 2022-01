UNCATEGORIZED haunebu7 13:14

Der streitbare Chef der Billigairline Ryanair, Michael O’Leary, untermauert seinen Hass auf Impfskeptiker mit drastischen Worten. Er fordert, Ungeimpften das Leben schwer zu machen. Wer sich nicht impfen lassen will, solle daheimbleiben.

Der immer mehr mit überharten Bandagen geführte Diskurs um die Corona-Impfungen nahm zuletzt groteske Züge an. Geht es nach dem Chef von Europas größter Fluggesellschaft Ryanair, sollten nur noch geimpfte Menschen fliegen dürfen. Regierungen sollten alles tun, um Impfverweigerern das Leben schwer zu machen, sagte Michael O’Leary in einem Interview mit der britischen Zeitung »The Telegraph«.

In einer kruden Kombination aus einem römischen Cäsaren und einem Mediziner, der vorgibt, Sachverstand zu besitzen, verkündete O‘Leary: „Ich glaube nicht, dass die Regierungen zulassen sollten, dass Menschen, die nicht geimpft sind, alle anderen anstecken.“

»Wer nicht geimpft ist, sollte nicht ins Krankenhaus gehen dürfen«

Es ist nicht das erste Mal, dass der eigenwillige Luftfahrt-Manager auf derbe Weise polarisiert. So befand er einst, dass „niemand im Flugzeug neben einem Fetten sitzen“ wolle, oder dass „Angst“ die beste Methode sei, um die Mitarbeiter motiviert zu halten. Im Februar vergangenen Jahres verstieg er sich zu der Aussage, dass man aufhören solle, Familien mit Kindern zu kontrollieren, sondern sich auf allein reisende muslimische Männer konzentrieren sollte. Bombenattentäter wären „grundsätzlich muslimischen Glaubens“

weiter: https://reitschuster.de/post/michael-oleary-keine-fluege-mehr-fuer-idiotische-impfgegner/