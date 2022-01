39.000 Fälle – und die Schweizer diskutieren bereits Ende der Maskenpflicht — Exxpress

Corona 39.000 Fälle – und die Schweizer diskutieren bereits Ende der Maskenpflicht Während in Österreich heftig über die am Samstag angekündigten, vorsichtigen Öffnungsschritte diskutiert wird, bereitet die Schweiz eine “Turboöffnung” vor: Innerhalb kürzester Zeit sollen nicht nur 2-G und 3-G-Nachweise fallen, sondern auch die Maskenpflicht. Redaktion 30 Jänner 2022 09:35 Österreich ist anders: Am gestrigen…