Über diese Aussage Böhmermanns in seiner ZDF-Sendung “Magazin Royale” kann man nur noch den Kopf schütteln: „Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19: Wirtstiere. Ständig infizieren sie sich mit irgendwelchen Viren, und was machen die unverantwortlichen kleinen Halbmenschen dagegen? Nix! Setzen sich jeden Tag in eiskalte Klassenräume.“

Böhmermann ist der Fleisch gewordene Zeitgeist: Erbärmlich, bösartig – und sich doch immer so darstellend, als würde er die Deutungs- und Moralhoheit gepachtet haben. https://t.co/iWj3fzDYQq— Marcus Franz (@M_T_Franz) January 29, 2022

Kinder werden als “Tiere” bezeichnet, als “Ratten”, die Covid übertragen würden . . . Nach ersten Berichten über diese erneute Entgleisung Böhmermanns in dem nicht wirklich sensationell gesehenen “Magazin Royale”, kocht jetzt die Empörung auf: Die “ironische Wutrede” sei selbst in einer Satiresendung “fehl am Platz”, schreibt “Die Welt”. Und: Der TV-Mitarbeiter greife “rhetorisch daneben”.

weiter: https://exxpress.at/werft-ihn-endlich-raus-boehmermann-nennt-kinder-ratten-in-der-pestzeit/