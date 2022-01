Auch Schweiz macht auf – warum Wien noch immer nicht? — Exxpress

Corona Auch Schweiz macht auf – warum Wien noch immer nicht? Zertifikatspflicht. Homeoffice. Beschränkungen. Quarantäne. – Für die Schweizer werden all diese Begriffe bald nur noch Erinnerungen sein. In zweieinhalb Wochen soll das Leben der Eidgenossen wieder normal sein. Und das trotz 40.000 Neuinfektionen täglich. In Wien geht man indes weiter den “Weg der Vorsicht”.…