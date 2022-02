UNCATEGORIZED haunebu7 21:56

Wir dachten, George W. Bush sei dumm. Am 11. September war er in der Booker Elementary School und hielt ein Buch mit dem Titel „My Pet Goat“ in der Hand. Er hörte sich ein Mantra einer Gruppe von Rechtschreibkindern an. Die unschuldigen Stimmen erklangen Worte ihres Lehrers: „Drache. Einschlag. Stahl.Flugzeug. Muss.“ Sie wiederholten jedes Wort immer und immer wieder. Einer der Männer des Königs flüsterte dem Präsidenten etwas über den ersten Turm zu. Er nickt zustimmend und blieb still sitzen. Er ist nicht fassungslos. Er ist nicht traurig. Er ist nicht wütend. Ein winziges Lächeln kräuselte sich in seinen Augen, als er vorgab, die Kinder schutzsuchend anzustarren. Die Energie der Lüge strömte durch seinen Körper. Er war auf das Ritual der Live-Kamera beschränkt. Er konnte sich kaum beherrschen. Wie der Vater so der Sohn. Ein paar Wochen später, am Ground Zero, zückte er hoch in der Luft ein Megaphon, als er König des Trümmerhaufens war. Sie riefen ihm zu: „Rette uns!“ Er genießt die Täuschung, als er langsam dachte: „Diese Leute sind dumm.“

Wir werden die Schuldigen des 11. September nicht finden. Dies war eine psychotische rituelle Vergewaltigung und Plünderung einer Regierung und eines Volkes. Jede Art von Bösem aus allen möglichen Ecken kroch in die Stadt. Die Zeit wurde ihnen gegeben. Sie kannten den Ort. Das ist das wahre Übel des 11. September. Es lebt immer noch bei uns. Sie sehen es angesichts seiner Desinformation. Süße Männer mit weichen Augen sitzen auf Pilzen und kitzeln unsere Ohren mit einem Regenbogen aus Rauch aus einer Röhre. Die Ärzte der Irreführung spielten die Herzen der Patrioten, die so verzweifelt aufbringen wollten. Wir können jetzt nicht einmal darüber sprechen, wie oder wer. Wenn wir es versuchen, verliere ich Sie im Kaleidoskop der Fehlinformationen. Lassen Sie uns stattdessen einfach einen Moment lang zusammen schweigen. Lass uns in der Stille zu uns selbst finden. Wir können uns an dem einen Ort treffen, an dem wir uns wirklich hören können. Wir alle teilen die Ehrfurcht vor der Wahrheit.

Wir müssen jetzt aufwachen.

Verschwörung ist das Zauberwort für Schlaf. Wir bleiben in hypnotischen Geschichten über eine Wunderwaffe gefangen, die einen Präsidenten getötet hat; ein Buchhaltungsfehler in Höhe von 21 Billionen US-Dollar; ein Geheimdienst, der wusste, dass es Massenvernichtungswaffen gab; der Einsturz von Gebäude sieben im freien Fall durch einen Bürobrand; oder sogar ein Dutzend Kartonschneider, die das teuerste Luftverteidigungssystem herausnehmen, das die moderne Welt je gesehen hat. Wir atmen weiterhin den Voodoo-Staub des Traumas. Wir müssen jetzt aufwachen. Es ist Zeit aufzuwachen.

David Rockefeller wurde am Frühjahrs-Tagundnachtgleiche 2017 im Alter von 101 Jahren für tot erklärt. Sein Vermächtnis war maßgeblich an der Gründung der Vereinten Nationen sowie der Trilateralen Kommission beteiligt. David begrüßte am 11. September eine Maschine auf dieser Welt. Er öffnete eine Tür für eine neue Weltordnung. All dies wird von seiner eigenen Energie, Frequenz und Schwingung gesteuert. Das Internet der Dinge. Die Wunder von 5G. Er kann es kaum erwarten, dir all seine Pläne für unsere Zukunft zu zeigen. Keine andere Kreatur hat mehr getan, um die Indoktrination von Nationen und Kindern unter den Händen eines globalen zentralen Puppenspielers voranzutreiben.