War Corona bereits auf der ganzen Welt vertreten, bevor es überhaupt offiziell entdeckt wurde? Norwegische Forscher sind durch Blutproben von schwangeren Frauen eben dieser Annahme auf der Spur. Damit würde nicht nur Wuhan, sondern auch die ursprünglichen “Hotspot-Bösewichte” wie Ischgl entlastet und die Geschichte der Pandemie völlig verändert.

Gab es das Coronavirus in Europa bereits lange bevor es in China offiziell “entdeckt” wurde? Der Beginn der Pandemie wird allgemein gerne mit Jänner 2020 festgesetzt, doch genau so, wie die Diskussion ob das Virus nun im Labor herangezüchtet wurde oder doch von Fledermaus und Co. stammt, ist auch das “Geburtsdatum” nach wie vor umstritten.

Nun haben Forscher aus Norwegen fundierte Beweise dafür, dass die Pandemie älter ist, als gedacht: Wissenschaftler des Akershus University Hospital in der Nähe von Oslo sagen, dass COVID-19 in Europa und auf der ganzen Welt wahrscheinlich viel weiter verbreitet war, bevor eine erste offizielle Diagnose gestellt wurde. “Beweisstück A” hierfür ist ist die Blutprobe einer schwangeren Frau: In dieser Blutprobe, welche am 12. Dezember 2019 abgenommen wurde, haben die Forscher nachträglich ein positives Coronavirus-Ergebnis festgestellt und sagen, dass sie sich wahrscheinlich Ende November oder Anfang Dezember infiziert hat

