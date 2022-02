UNCATEGORIZED haunebu7 11:33

So wie kürzlich in Dänemark hat man nun auch in Norwegen entschieden, den Großteil der sinnbefreiten Corona-Maßnahmen aufzuheben. Mit Dienstag, 23 Uhr, ist unter anderem die Begrenzung für alkoholische Getränke in der Gastronomie gefallen. Lockerungen und Aufhebungen der Maßnahmen sind auch bereits in England, Finnland und Spanien in Kraft oder für Februar angekündigt. Und in der Schweiz könnte noch heute der “Tag der Freiheit” ausgerufen werden: Der Bundesrat berät über Lockerungen. Selbst die Maskenpflicht könnte fallen.

Corona-Maßnahmen fallen in Europa

In immer mehr Ländern Europas beginnt man damit, die nicht evidenzbasierten und unwirksamen Corona-Maßnahmen wieder aufzuheben. So haben etwa Dänemark, England und Finnland beinahe sämtliche Maßnahmen aufgehoben oder die Aufhebung für Februar bereits angekündigt. Spanien will Corona künftig wie eine Grippe behandeln und hat den Gesundheitsnachweis für Gastronomie-Besuche wieder abgeschafft. Die Testpflicht in Schulen fiel ebenfalls.

2. Februar: “Tag der Freiheit” für die Schweizer?

weiter: https://www.wochenblick.at/corona/schweiz-und-norwegen-die-naechsten-laender-schaffen-corona-massnahmen-ab/