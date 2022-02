UNCATEGORIZED haunebu7 16:40

Die Fußsoldaten der Jesuiten, die Freimaurer, sind stark in alles in der Gesellschaft eingebunden, insbesondere in die Regierung, alle ihre Zweige, einschließlich Gewerkschaften und die höheren Stellen in jedem großen Unternehmen.

Stellen Sie sich immer diese einfachen Fragen.

1. Wer profitiert davon?

Wenn Ihnen nicht sofort eine Antwort einfällt, wird sie Ihnen einfallen, wenn Sie die Liste weiter durchgehen. Hier ist jedoch ein Hinweis, es ist immer die herrschende Elite und ihre Handlanger, oder sie würde sofort gestoppt werden, bevor sie überhaupt begonnen hat.

2. Wer wird dadurch verletzt?

Das sollte klar sein! Zehntausende Lastwagen. Das sind viele Warenlieferungen, die nie ans Ziel kommen. Nun, die großen globalen Unternehmen, die der Elite gehören, haben ihre eigenen Lastwagen und Liefersysteme. Das sind also viele Kleinunternehmer, die Lieferungen verpassen. Ganz zu schweigen von lokalen Geschäften, die Lebensmittel verkaufen. Leere Regale. Kein Einkommen. Und die Menschen müssen möglicherweise sogar hungern und ohne das Nötigste auskommen. Der perfekte Vorgeschmack auf das, was kommen wird, wenn die Wirtschaft endgültig zusammenbricht. Und deshalb ist es so verdammt offensichtlich, dass der ganze Streik vom Feind organisiert wird, von Freimaurern auf Befehl der Jesuiten.

Auf den ersten Blick scheint diese „Bewegung“ also für einen guten Zweck zu sein, aber wenn Sie sich eine Sekunde Zeit nehmen, um Ihr Gehirn zu benutzen und die Konsequenzen zu betrachten, ist es das nicht! Arbeitsplätze und Dienstleistungen, die für die Gesellschaft, das Leben und die Menschen von entscheidender Bedeutung sind, sollten niemals streiken oder das Spiel der herrschenden Elite spielen. Wenn Sie protestieren wollen, sammeln Sie Ihre eigenen Truppen in den Städten oder wählen Sie Arbeiter aus, die für den Lebensunterhalt kleiner Unternehmen und einfacher Menschen nicht wichtig sind. Auch solche großen Proteste, die eine „Gefahr“ für die Gesellschaft darstellen, können ein Auslöser für die Mobilisierung und den Einsatz von Militär sein und es auch einfacher machen, in Zukunft militärische Maßnahmen zu ergreifen (Notstandsmaßnahmengesetz) – wie in einem Polizeistaat. Es ist auch ein Anreiz, Lkw-Fahrer durch Teslas neue selbstfahrende Lkw (Tesla Semi und Roadster) zu ersetzen. die armen Lkw-Fahrer, die dazu verleitet werden, sich zu beteiligen, könnten am Ende ihren eigenen Job kündigen – ganz zu schweigen von den extremen Kraftstoffkosten für die Beteiligten (wer zahlt das?). Sie haben immer versteckte Pläne für alles, was sie tun. Wenn Sie diese einfache Logik nicht sehen können, wurden Sie einer schweren Gehirnwäsche unterzogen und verdummt!

Außerdem sollte die Symbolik mehr als genug sein, um selbst Diät-Wachstige auf sich aufmerksam zu machen. Freiheit hat das doppelte ‚ee‘ wie im freimaurerischen ’33‘. Und „Freiheit“ summiert sich auf „66“ und reduziert „33“. Auf 66 reduziert sich „Number of the Beast“. Deshalb lieben es die bösen Mächte, „Freiheits“-Bewegungen zu kapern und zu kontrollieren

