Drosten-Podcast. Bizarre Dinge in bekanntem Fahrwasser. Wieder mit Autos — Corona Doks

Das ging flott. Das Transkript des NDR zum Podcast vom 1.2. mit Christian Drosten ist da! Es beginnt mit Selbstmitleid: »… Ich hatte in letzter Zeit mehrmals in größeren Interviews so eine Gesamtlageeinschätzung gegeben und die ist dann tatsächlich in den Medien auch immer wieder irgendwie verzerrt worden. Also einige schrieben: „Drosten entwarnt und das…