Bericht aus meiner eigenen Erfahrung vor Ort über den „Freiheitskonvoi“ in Ottawa (Video) — uncut-news.ch

Vor einem Monat hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mich an einem klaren, kalten Januartag dem längsten LKW-Konvoi (dem „Freedom Convey“) der Geschichte anschließen und an einem Tag des friedlichen Protests auf dem Parliament Hill in Ottawa, Kanada, teilnehmen würde. Über diesen Protest ist schon viel geschrieben worden, und die Leser werden die…