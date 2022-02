UNCATEGORIZED haunebu7 19:11

3.März = 3.3. = 33

Der 3. März ist der 62. Tag des gregorianischen Kalenders, somit bleiben 303 Tage = 33! bis zum Jahresende

11. März = 11.3. = 11 x 3 = 33

Innerhalb von acht Jahren haben sich am 11. März gleich drei Katastrophen ereignet. 2004 zündeten marokkanische Terroristen in Madrider Zügen Bomben. Dabei starben 191 Menschen. 2009 lief ein 17-Jähriger im baden-württembergischen Winnenden Amok. Er erschoss 15 andere Menschen und zum Schluss sich selbst. 2011 löste ein Erdbeben in Japan eine gigantische Flutwelle aus. In der Folge geriet das Kernkraftwerk Fukushima außer Kontrolle. Es gab Explosionen, Radioaktivität wurde freigesetzt. Die Regierung rief den atomaren Notfall aus

15.März = Die IDEN des März

Bei den Iden des März (von lateinisch Idus Martiae) handelt es sich um eine in vielen Sprachen gebräuchliche Metapher für bevorstehendes Unheil, die auf die Ermordung Gaius Iulius Caesars am 15. März des Jahres 44 v. Chr. Bezug nimmt. Caesar war vor den Iden dieses Monats gewarnt worden.

1933: In Wien wird der Nationalrat nach der angeblichen „Selbstausschaltung des Parlaments“ von der austrofaschistischen Bundesregierung unter Engelbert Dollfuß mit Polizeigewalt am Zusammentreten gehindert. Die österreichische Republik mündet damit in den austrofaschistischen Ständestaat.

2019: Mindestens 1,7 Millionen Schüler und Schülerinnen weltweit bleiben dem Unterricht fern, um unter dem Motto „Fridays for Future“ für besseren Klimaschutz zu demonstrieren.

21.März = Frühlingsbeginn Tag und Nachtgleiche

Astronomisch wird der Frühling auf der Nordhalbkugel durch das Primär-Äquinoktium, die erste der zwei Tag-und-Nacht-Gleichen des Kalenderjahres, festgelegt. Die Sonne befindet sich dann genau im Frühlingspunkt der Erdbahn. Der kalendarische Eintrittszeitpunkt variiert und fällt, abhängig unter anderem vom Abstand zum letzten Schaltjahr und der Zeitzone, auf den 19., 20. oder 21. März.

„Freedoom Day“ am 20. März 2022?

Die künftigen Ampel-Koalitionäre setzen erste Corona-Akzente und wollen die Aussichten auf lang ersehnte Normalität bald konkret machen

Restaurants und Schulen dicht, strikte Kontaktregeln, Ausgangsbeschränkungen: Nach harten Auflagen für Millionen Menschen im Kampf gegen die Pandemie richten sich dank der Impfungen große Hoffnungen auf das kommende Frühjahr und ein mögliches Ende des Alltags mit diversen Corona-Beschränkungen. SPD, Grüne und FDP als Regierungspartner in spe wollen die Hoffnung jetzt mit zwei konkreten Terminen festmachen: Ab 25. November sollen einschneidende Vorgaben quasi vom Tisch sein, am 20. März 2022 passend zum Frühlingsanfang dann auch Vorgaben überhaupt – wenn keine neuen Virusvarianten kommen und Impfungen weiterhin wirken.

22.März = 22.3. = 3.22.(im engl.Sprachraum) 322

Skull & Bones (engl. „Schädel und Knochen“) ist eine Studentenverbindung der Yale University. Sie wurde 1832 gegründet und wird von der Russell Trust Association finanziert, die als Ehemaligenorganisation 1856 in die Universität eingegliedert wurde.

Skull & Bones ist bekannt dafür, einige führende Vertreter in Politik und Wirtschaft hervorgebracht zu haben, darunter drei Präsidenten der USA.

2016: Bei Terroranschlägen in Brüssel werden von drei Selbstmordattentätern am Flughafen und in einer U-Bahn-Station im Stadtzentrum 32 Menschen getötet sowie 230 verletzt.

2017: Bei einem mutmaßlichen Anschlag vor dem Palace of Westminster in London tötet ein Angreifer mit einem Fahrzeug mehrere Passanten, ersticht anschließend einen Polizisten und wird von Einsatzkräften erschossen. Etwa 20 weitere Menschen werden zum Teil schwer verletzt.