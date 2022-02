Freiheits-Konvoi: Ein Ende der Besatzung von Ottawa nicht abzusehen und zu viele Polizisten provozieren einen Aufstand — uncut-news.ch

Polizeichef von Ottawa sagt, das Gewimmel von Polizisten habe zu einem „Beinahe-Aufruhr“ geführt Der Polizeichef von Ottawa, Peter Sloly, sagt, dass die Demonstranten sich gegen alle die polizeilichen Maßnahmen zur Beendigung der „Freedom Convoy“-Demonstration wehren, und deren Ende nicht abzusehen ist. In der Sendung „CTV News at Six“ am Montagabend sagte Sloly, dass sich die…