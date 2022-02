Klimaaktivisten verursachen Mega-Stau in Wien — Exxpress

https://www.google.com/maps/embed?pb=%211m18%211m12%211m3%211d2661.3598847151934%212d16.38267361585113%213d48.161144779225346%212m3%211f0%212f0%213f0%213m2%211i1024%212i768%214f13.1%213m3%211m2%211s0x476da996f6caacfd%3A0x4e1c6fd96f8c8fde%212sVerteilerkreis+Favoriten%2C+1100+Wien%215e0%213m2%211sde%212sat%214v1644305342927%215m2%211sde%212sat

News Klimaaktivisten verursachen Mega-Stau in Wien Eine spontane Protestaktion sorgt Dienstagmorgen für Stau beim Verteilerkreis in Wien-Favoriten. Die Demonstranten wollen mit der Blockade des Kreisverkehrs auf die zunehmende Bodenversiegelung im Wiener Stadtgebiet aufmerksam machen. Redaktion 8 Feber 2022 08:35 Rund 20 Klimaaktivisten haben Dienstagfrüh den Verteilerkreis in Wien-Favoriten blockiert. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war die…