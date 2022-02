Pfizer und FDA verlieren ihren Antrag auf weitere Verzögerung der Veröffentlichung der Sicherheitsdaten des Covid-Impfstoffs — uncut-news.ch

childrenshealthdefense.org: Ein Bundesrichter hat in der vergangenen Woche einen Antrag der US-Arzneimittelbehörde FDA und von Pfizer abgelehnt, die gerichtlich angeordnete Freigabe von fast 400.000 Seiten an Dokumenten über die Zulassung des Impfstoffs COVID von Pfizer zu verzögern. Bundesrichter Mark Pittman vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas erklärte in einer Verfügung vom 2. Februar,…