The Economist ist ein in London ansässiges Unternehmen mit Rothschild als Aktionär. Die Ausgabe von The Economist aus dem Jahr 1988 spielte auf eine globale Währung an. Die abgebildete Münze, Phönix genannt, ist mit ihrem Zieldatum 2018 zu sehen. Das Phönix-Symbol ist in römischen, deutschen, Rothschild- und amerikanischen Siegeln zu sehen.

Die Ausgabe von The Economist vom 6. April 2019 mit dem Titel „Redesigning Life“ (als ob sie Gott wären), mit einem Cover, das einen Mann und eine Frau (die einen Apfel halten) in einer Art wahnsinnigem Garten Eden zeigt. Im Vordergrund gibt es sogar eine Schlange in einem Baum, der Früchte trägt, wie die Schlange in Genesis.

Die Jahresausgabe 2019 von The Economist war die 33. Ausgabe. Das Magazin erscheint 500 Jahre nach dem Tod des esoterisch veranlagten Leonardo Da Vinci. Es kommt auch 50 Jahre nach der Mondlandung – die oben rechts mit einer von Da Vinci gezeichneten Flugmaschine dargestellt ist.

Das erste, worauf wir hinweisen müssen, ist Pinocchio – er lügt.

Das Cover-Artwork ist mit Rückwärtsschrift beschriftet und erfordert einen Spiegel, um gelesen zu werden – eine Praxis, die im Okkultismus und in Elitekreisen wie auf Einladungen von Rothschild-Partys verwendet wird. Diese Praxis ähnelt dem Prozess, an dem man teilnehmen muss, um erleuchtet zu werden.

Angelina Jolie wird rückwärts als „Mona Angelina“ bezeichnet. Jolie hat zugegeben, an satanischen Ritualen teilgenommen zu haben, und sie ist Mitglied des Rockefeller-eigenen Council on Foreign Relations.

„Gesichtserkennung, Britain Beyond Brexit“ und „Ultima Thule“ sind rückwärts beschriftet. Es gibt ein Elektroauto in Bezug auf den Klimawandel. #MeToo erscheint als Tattoo auf der Brust des Vetruvian Man. Er trägt auch etwas, das wie ein Virtual-Reality-Headset aussieht.

Das Virtual-Reality-Headset spielt auf Videospiele an und bleibt bei diesem Thema; die vier Hände des vetruvianischen Mannes halten die vier anderen großen Ablenkungen der Öffentlichkeit: Drogen, Sport, soziale Medien und soziale Gerechtigkeit – Sie können sehen, dass die Skala, die Gruppen von Menschen hält, unausgewogen ist und soziale Ungleichheit darstellt.

Dann sind da noch die vier Reiter der Apokalypse – aber auch rückwärts aufgeführt. Das dritte Pferd hat Lady Liberty (siehe ihre Krone oder Korona auf Latein), die eine Maske trägt. Denken Sie daran, dass dies von Anfang 2019 ist.

Es gibt ein Pangolin, das am meisten gehandelte Säugetier der Welt. Das Pangolin steht im Verdacht, der erste Wirt von COVID-19 zu sein.

Es gibt einen Storch, der ein neugeborenes Baby trägt, auf dessen Sack ein Strichcode aufgedruckt ist. Der Barcode ist ein Symbol für den Kauf und Verkauf von Kindern. Die aufgedruckte Nummer lautet 737271-8839.

Die letzten beiden Ziffern, 39, sind die Anzahl der Bücher im Alten Testament.

Die letzten vier Zahlen haben eine Summe von 28 (Tage im Monat, 7 × 4)

8 + 8 + 3 + 9 = 28

Die ersten sechs Zahlen haben eine Summe von 27 (Books in New Testament, 27 Club)

7 + 3 + 7 + 2 + 7 + 1 = 27

Die ersten sechs Zahlenpaare ergeben 216 (Mond, Astrologie)

73 + 71 + 72 = 216

6 × 6 × 6 = 216

Alle zehn Zahlen in Paaren haben eine Summe von 343

73 + 72 + 71 + 88 + 39 = 343

7 × 7 × 7 = 343

BÖSARTIGE Lügen Hebräisch





original: https://www.matrix-files.com/topics%20-%20symbols%20-%20the%20economis