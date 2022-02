UNCATEGORIZED haunebu7 16:48

Der Druck auf die Bundesregierung wächst von Tag zu Tag. Immer mehr Entscheidungsträger zweifeln am Gesetz und am zuständigen Minister. “Pandemie-Manager” Wolfgang Mückstein (Grüne) hat offensichtlich seine Hausaufgaben nicht gemacht.

Nun sind es nur mehr sieben: Zwei von neun Landeshauptleuten sprechen sich mittlerweile gegen die Impfpflicht aus. Wilfried Haslauer aus Salzburg hat erhebliche Zweifel, ob aufgrund der Omikron-Welle die Impfpflicht überhaupt scharf gestellt wird und in der jetzigen Situation sinnvoll ist – der eXXpress berichtete. Bereits am Vortag hat sich Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) für ein Aussetzen der Impfpflicht ausgesprochen. Dabei sparte er nicht mit scharfer Kritik am “Pandemie-Manager”, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Langsam wird es eng für Wien: Die Kritik wächst – und ebenso das Chaos.

Peter Kaiser: „Vieles läuft aus dem Ruder“

weiter: https://exxpress.at/wann-kippt-wien-bereits-zwei-laenderchefs-gegen-impfpflicht/