Die unterdrückte Geschichte der Entstehung von Pandemien — Indexexpurgatorius’s Blog

Von Dr. Etienne de Harven:Als die amerikanische Journalistin Celia Farber im Harper’s Magazine (März 2006) mutig den Artikel „Out of control: AIDS and the corruption of medical science“ (Außer Kontrolle: AIDS und die Korruption der medizinischen Wissenschaft) veröffentlichte, versuchten einige Leser wahrscheinlich, sich zu beruhigen, dass diese „Korruption“ ein Einzelfall sei. Das ist weit von […]