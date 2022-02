UNCATEGORIZED haunebu7 22:07

Artikel von Leo Zagami

Der frühere Papst Benedikt XVI. bat letzten Dienstag schließlich um Vergebung wegen seines Umgangs mit Fällen von sexuellem Missbrauch durch Geistliche nach der Veröffentlichung des Missbrauchsberichts der Münchner Kirche, aber das reicht nicht aus, da die Opfer eine verpasste Chance auf Heilung beklagten. Erinnern wir uns, der ehemalige Papst Benedikt XVI. hat nicht nur während seiner Zeit als Erzbischof von München und Freising, sondern auch später als Präfekt der Glaubenskongregation viele Male versagt.

Papst Benedikt XVI. entschuldigte sich jedoch für die Behandlung von Fällen sexuellen Missbrauchs, bestritt aber dennoch jegliches Fehlverhalten, und während die jüngste Entschuldigung und Bitte um Vergebung von Benedikt XVI. von Mitarbeitern wie dem berüchtigten jesuitischen „Propagandameister“ Pater Federico Lombardi gelobt und verteidigt wurden , der während der Amtszeit von Papst Benedikt als Sprecher fungierte, und Kardinal Sean O’Malley, Vorsitzender der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen, sind Überlebende weniger erfreut über seine Entschuldigung.

Das Netzwerk der Überlebenden der von Priestern Missbrauchten (SNAP) hat sich in einer Erklärung nach der Veröffentlichung von Benedikts Antwort ebenfalls geäußert und gesagt: „Für uns bedeutet Benedikts Brief, eine Sache zuzugeben, um tausend zu vertuschen.“

„Es ist das gleiche Muster von Missbrauch, institutionellem Wissen und Verschleierung“, sagten sie und nannten seine Entschuldigung „schwach, insbesondere gegenüber einer Opferpopulation, die sich nicht darum kümmern könnte, was der emeritierte Papst zu sagen hat.“

SNAP argumentierte, dass Benedict in seiner Entschuldigung einfach Worte wiederholte, „die seit Jahrzehnten auf taube Ohren stoßen“.

Es sei keine Überraschung, sagten sie, dass das Anwaltsteam von Benedict versuchte, „ein Narrativ zu ihren Gunsten nachzubilden“.

SNAP, über dessen Aktivitäten ich ausführlich in meinem Buch „Papst Franziskus: Der letzte Papst“ geschrieben habe, in dem einige der im Münchner Bericht aufgedeckten Fälle angeprangert wurden, argumentierte, dass die Entschuldigung erfolgt sei, um das „sich verschlechternde Image und den Finanzfluss der Kirche“ zu schützen Hierarchie“ und besteht darauf, dass auf wahre Entschuldigungen echte Wiedergutmachungshandlungen folgen, was „ein Konzept ist, das die Kirche anscheinend nicht begreifen kann“.

Sie kritisierten Benedict dafür, dass er es versäumt habe, „das Einfache zu tun und eine vollständige Rechenschaft abzulegen und sich zu entschuldigen“, trotz Beweisen für sein Fehlverhalten im Münchner Bericht, und sagten, die Gelegenheit, die der Bericht für eine echte Rechenschaftspflicht bot, sei „vergeudet worden“.

„Die Fäulnis des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Geistliche zieht sich leider durch die katholische Kirche, in jedes Land, und wir haben jetzt unbestreitbare Beweise bis ganz nach oben“, sagten sie.

Neben SNAP haben mehrere andere Überlebendenorganisationen und Einzelpersonen, die mit Missbrauchsüberlebenden arbeiten, ihre Enttäuschung über Benedicts Antwort zum Ausdruck gebracht und gesagt, dass sein Versäumnis, Fehlverhalten einzugestehen, hinter dem zurückbleibt, was die Kirche braucht, um wirklich voranzukommen.

Die Eckiger-Tisch -Gruppe, die Überlebende von Missbrauch durch Geistliche in Deutschland vertritt, sagte, Benedikts Antwort sei ein weiteres Beispiel für die „permanente Relativierung von Missbrauchsthemen durch die katholische Kirche – es gab Fehlverhalten und Fehler, aber niemand übernimmt konkrete Verantwortung“.

Benedikt, so die Gruppe, „kann sich nicht dazu durchringen, einfach zu sagen, dass es ihm leid tut, nicht mehr getan zu haben, um die seiner Kirche anvertrauten Kinder zu schützen.“

Matthias Katsch, ein Sprecher der Gruppe, sagte der Nachrichtenagentur DPA , Benedikt habe sich zwar nur für einen Fehler bei den Angaben entschuldigt, die er den Ermittlern in einem Fall gemacht habe, aber „er sollte sich eigentlich für den ganzen Vorgang entschuldigen, weil er mitverantwortlich ist Tatsache, dass dieser Priester jahrzehntelang Kinder in der Diözese gefährden konnte.“

„Das ist der eigentliche Skandal“, sagte Katsch und sagte, dass es in der Kirche zu einem Muster geworden sei, nur das zuzugeben, was nicht mehr bestritten werden könne, und „das gibt einem wirklich das Gefühl, man könne ihnen nicht glauben.“

original: http://leozagami.com/2022/02/10/ratzingers-superficial-apology-is-not-enough-for-the-victims-of-clergy-sexual-abuse-of-children/