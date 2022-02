UNCATEGORIZED haunebu7 15:04

Wer die Symbole sieht dem fällt nicht auf, dass sich das pure Böse dahinter versteckt. Sie sehen aus wie liebevolle Herzchen, Schmetterlinge oder Fantasieformen.

Das perfide: Man findet diese Zeichen überall. Sie sind Teil unseres Lebens. Deswegen nehmen wir sie nicht wahr. Es gibt sie als Schmuck, als Stickerei auf Kissen. Auf Tassen. Auf Webseiten und Online-Shops. Selbst in Logos von Firmen und Organisationen tauchen sie immer wieder auf.

Mit diesen Symbolen zeigen die pädophilen Täter ihre sexuellen Vorlieben ganz offen. Oder sie zeigen getarnt, in aller Öffentlichkeit, als Graffiti den Weg zum Opfer. Ein Wegweiser des Grauens.

In früheren Jahren fühlten sich die Kriminellen sicher. Doch seit Donald Trump im April 2019 die Executive Order gegen den weltweiten Menschenhandel unterschrieben hat, wurde die Jagd auf die Kriminellen und ihre Organisationen eröffnet. Im Internet, sowie im realen Leben kann man die Symbole entdecken.

https://www.metropolnews.info/mp456486/schlag-gegen-weltweiten-kinder-sex-handel-millionen-bilder-und-videos-gefunden/embed#?secret=ol0SHtFlJo

Das FBI und die Operation „Innocent Images“

Im Mai 1993 wurde ein 10-jähriger Junge plötzlich in seiner Nachbarschaft in Brentwood, Maryland, vermisst. Innerhalb weniger Wochen wurden bei der Untersuchung zwei Pädophile und ein größerer Ring von Online-Kinderpornographen aufgedeckt. Innerhalb von zwei Jahren entstand eine große nationale Initiative, die zum Kernstück der Bemühungen des FBI wurde, Kinder vor Cyberspace-Kriminellen zu schützen.

Und was ist mit dem vermissten Jungen passiert, mit dessen Fall alles begann? Tragischerweise wurde er nie gefunden. Ihm – und den unzähligen Opfern sexueller Ausbeutung von Kindern im Laufe der Jahre – widmet das FBI seine fortgesetzte Arbeit heute.

https://www.fbi.gov/history/famous-cases/operation-innocent-images

Die Fahnder des FBI entdeckten diese Symbole und deren Bedeutung im Jahre 2007. Sie erstellten ein PDF und verschickten dies an alle Aussenstellen. Nachdem das PDF über Wikileaks an die Öffentlichkeit gelang, wurde es vom FBI freigegeben und ist seither frei zugänglich.

Die Pädophilen-Symbole – Quelle: FBI

weiter: https://www.metropolnews.info/mp467328/die-zeichen-des-boesen-wie-kindervergewaltiger-sich-verstaendigen