In dieser Woche begann ein Strafverfahren gegen die Credit Suisse wegen Kokainhandels — AG News

Na so etwas. Darüber berichten die Leitmedien natürlich wieder einmal nicht. https://thecrimereport.org/2022/02/07/credit-suisse-tied-to-drug-trafficking-in-money-laundering-case/ In der Schweiz hat am vergangenen Montag ein Strafverfahren gegen die Credit Suisse wegen Kokainhandels begonnen. Trotz eindeutiger Hinweise darauf, dass die Gelder kriminellen Ursprungs waren, führte ein ehemaliger Mitarbeiter der Credit Suisse Transaktionen für einen Händlerring durch. Am Montag begann ein Schweizer…