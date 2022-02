SatanCon Die weltweit größte satanische Versammlung an diesem Wochenende in Arizona bereitet sich auf die Ankunft des Antichristen vor

Ich warne seit Jahren in meinen Büchern über den Aufstieg des Satanischen Tempels , dass ich das letzte Stadium des Aufstiegs des Satanismus in der heutigen Gesellschaft betrachte, und wieder einmal hatte ich Recht. Am Freitag, den 11. Februar 2022, werden Satanisten aus der ganzen Welt dank The Satanic Temple in Scottsdale, Arizona, zur „ersten religiösen Versammlung“ der Gruppe zusammenkommen und drei Tage lang sakrilegische Rituale, Gottesdienste, Feiern und Feiern durchführen mehr ausschweifende, böse Ereignisse, die dem Prinzen der Dunkelheit gewidmet sind.

Das beispiellose Event namens SatanCon , das in weniger als 24 Stunden beginnen wird, findet vom 11. bis 13. Februar statt. Die Satanisten von The Satanic Temple, die vor zehn Jahren von Douglas Mesner, besser bekannt als Lucien Greaves, und Malcolm Jarry an der Harvard University gegründet wurden, die ihren internationalen Hauptsitz in Salem, Massachusetts haben, entschieden sich als Vergeltung dafür, ihre Konferenz in Scottsdale zu verlegen gegen die Stadt, weil sie ihre Bitte, vor der Sitzung des Stadtrats von Scottsdale eine satanische Anrufung zu überbringen, ursprünglich abgelehnt hatte. Der Satanic Temple verklagte Scottsdale später, weil er sich weigerte, der Organisation die Gelegenheit zu geben, ihre „Anrufung“ zu überbringen, und fordert sie nun mit diesem teuflischen Ereignis heraus, das Scottsdale in das neue Mekka für Satanisten weltweit verwandeln würde.

In einer Erklärung über die Veranstaltung sagte Lucien Greaves: „Zusätzlich zur Schaffung einer Gemeinschaft für unsere Mitglieder dient die SatanCon als Ausdruck unseres guten Willens gegenüber der Stadt Scottsdale, trotz des verwirrenden und unglücklichen Urteils gegen uns, das Präzedenzfällen und gesundem Menschenverstand trotzte . Im Verlauf des Rechtsstreits machten die Beamten von Scottsdale verzweifelt klar, dass sie Satanisten tatsächlich akzeptieren und einbeziehen. Wir haben Sie gehört, Scottsdale, und wir haben das als Einladung angenommen, Scottsdale in die Happy Satanic Fun Capital of the World zu verwandeln.“

The Satanic Temple plant Vorträge und Präsentationen, die die verschiedenen Kampagnen diskutieren, die von den linksgerichteten Dämonen des Satanic Temple verfochten werden. Die Pro-Abtreibungsgruppe wird sich auch auf „psychiatrischen Missbrauch, Genesung von Suchterkrankungen und den Aufbau von Unterstützung für den After-School-Club von TST“ konzentrieren. [VERWANDTER ARTIKEL: Satanischer Tempel von TUSD abgelehnt]

Es wird sogar Verkäufer und satanische Unterhaltung geben, einschließlich einer Keynote-Präsentation von Mitbegründer Lucien Greaves, der in den letzten Jahren an Universitäten in den Vereinigten Staaten über die Themen Satanismus, Säkularismus und natürlich den satanischen Tempel gesprochen hat Staaten, die leider diesen Müll fördern, und er war ein prominenter Redner auf nationalen Konferenzen, die von amerikanischen Atheisten, der American Humanist Association und der Secular Student Alliance veranstaltet wurden. Aber Greaves war maßgeblich an der Einrichtung kontroverser Projekte für Kinder wie dem Protect Children Project und dem After School Satan Project beteiligt. Die Satanic Temple After School Clubs treffen sich bereits in verschiedenen Grund- und weiterführenden Schulen im ganzen Land. Die Organisatoren der Satanic-Konferenz sagen, dass sie wollen, dass die Leute an Satan denken, wenn sie an Scottsdale denken, etwas, das all jene erschrecken sollte, die sich Satanisten widersetzen, die in Arizona leben. Diese Versammlung satanischer Anhänger ist mehr als nur eine Rache für Scottsdale. Der Satanic Temple, mit über einer halben Million Mitgliedern, ist in linke bürgerliche Aktivitäten wie Lobbyarbeit für Abtreibungen involviert – insbesondere, um die neue Pro-Life-Gesetzgebung und Zufluchtsstädte für Ungeborene im nahe gelegenen Texas zurückzudrängen. Ein neuer satanischer Streaming-Dienst, der eingeführt wird, wird die Reichweite ihrer Überzeugungen, Rituale und Aktivitäten erhöhen. engagiert sich für linke bürgerliche Aktivitäten wie Lobbying für Abtreibungen – insbesondere für die Zurückdrängung der neuen Pro-Life-Gesetzgebung und der Zufluchtsstädte für Ungeborene im nahe gelegenen Texas. Ein neuer satanischer Streaming-Dienst, der eingeführt wird, wird die Reichweite ihrer Überzeugungen, Rituale und Aktivitäten erhöhen. engagiert sich für linke bürgerliche Aktivitäten wie Lobbying für Abtreibungen – insbesondere für die Zurückdrängung der neuen Pro-Life-Gesetzgebung und der Zufluchtsstädte für Ungeborene im nahe gelegenen Texas. Ein neuer satanischer Streaming-Dienst, der eingeführt wird, wird die Reichweite ihrer Überzeugungen, Rituale und Aktivitäten erhöhen.

Die SatanCon-Veranstaltung ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich, in der Hoffnung, neugierige Geister dazu anzuregen, sich den Produkten und Aktivitäten auf dem SatanCon-Marktplatz zu öffnen. Besucher können auch am nächtlichen satanischen Ritual „Impurity Ball“ teilnehmen. Zweifellos werden viele Menschen wegen des Spektakels und der Intrige anwesend sein und feststellen, dass ihre Neugier mit der dämonischen Aktivität, die bei einem Ereignis wie diesem hervorgerufen wird, ihren Preis hat. Deshalb müssen wir alle gegen diese Manifestation beten und die Normalisierung des Satanismus in unserer Gesellschaft.

Dies ist nicht nur ein Gebetsanliegen für Christen in Scottsdale – oder auch nur für Gläubige aus Arizona. Dies ist ein Aufruf, gegen diese offensichtliche und dreiste Versammlung und all ihre Absichten von Menschen aller Glaubensrichtungen zu beten, die an die Gefahren des Satanismus glauben. Sie erinnern sich vielleicht, dass vor einigen Jahren in vielen US-Städten sowie in einigen internationalen Hauptstädten satanische Versammlungen geplant waren. Mit einer Decke des Gebets sahen wir später, wie die geplanten Versammlungen zu dürftigen Zahlen und Desorganisation verpufften. Gott hat sich bewegt und dieses Mal müssen wir dasselbe tun, da die betreffende Organisation auch einen Streaming-Dienst startet, der die Reichweite ihres Glaubens, ihrer Rituale und Aktivitäten auf der ganzen Welt erhöhen wird, und wir müssen etwas dagegen tun.

Während wir uns dem Erscheinen des Antichristen auf der Weltbühne nähern, angeführt von Cyber ​​Satan, wie Sie in Band 7 meiner Confessions entdecken werden, ebnen seine Anhänger den Weg für seine Ankunft. Erfahren Sie mehr darüber, indem Sie mein neuestes Buch lesen, und lassen Sie uns dieses Wochenende für Scottsdale beten.

