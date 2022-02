UNCATEGORIZED haunebu7 15:06

Annalena Baerbock zeigte sich in den ersten Wochen als Außenministerin geopolitisch überfordert. Für die Umsetzung der UN-„Agenda 2030“ auf außenpolitischer Ebene macht sie aber keine Gefangenen. Sie will Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan als Staatssekretärin für internationale Klimapolitik. Dafür soll die Amerikanerin nun sogar schleunigst am kurzen Dienstweg die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Ein Blick ins Detail zeigt: Es ist ein Kuhhandel mit Beteiligung zweier Akteure unter den Fittichen von „Great Reset“-Architekt Klaus Schwab.

WEF-“Agenda Contributor”: Corona als Chance

Darüber, dass Baerbock die “Young Global Leaders”-Kaderschmiede des Weltwirtschaftsforums (WEF) durchlief, berichtete Wochenblick bereits im Vorjahr. Doch ihr angestrebter Anlauf auf die Kanzlerschaft scheiterte, was laut “Correctiv” mitunter eine Folge der kritischen Berichterstattung des österreichischen Wochenblick sei. Tatsächlich scheute Wochenblick nicht davor zurück, offen die Ungereimtheiten in Baerbocks Lebenslauf zu thematisieren, bis auch deutsche Medien diese nicht mehr verschweigen konnten. Für ein Regierungsamt reichte es letztlich aber dennoch. Nun kann sie im Sinne ihrer globalistischen Freunde aktiv wirken. Mit einem ihrer ersten Schachzüge holt sie sich nun ein Schwergewicht des radikalen Welt-Umbaus ins Boot. Man kennt sich eben…

Denn Morgan ist “Agenda Contributor” des WEF. Für die Schwab-Stiftung verfasste sie mehrere entlarvende Beiträge. Schon im April 2020 publizierte sie in mehreren Sprachen einen Artikel, der Corona als “nicht zu verpassende Chance” begriff. Darin schrieb sie: “So wie unsere Antwort auf Covid-19 global, wissenschafts-basiert, kollaborativ und gesamtheitlich sein muss, so müssen wir auch eine Welt erschaffen, die effizient und effektiv die nächste Pandemie und andere globale Krisen wie den Klimanotfall adressiert.” Ein verstecktes Plädoyer für einen allfälligen Klima-Lockdown?

Sie will “radikale Reformen” per Agenda 2030

