US-Präsident Biden droht Deutschland: Kein Gas aus Russland! — Alpenschau.com

„Wenn Russland in der Ukraine einmarschiert wird es keine Nord Stream 2 mehr geben“. Das erklärte US-Präsident Joe Biden dem deutschen Kanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Washington – und dieser stimmte unterwürfig zu. Was hierbei besonders deutlich wird: Deutschland ist eine Kolonie der USA und der senile Herrscher der Kolonialmacht drohte seinem Protektorat…