(Versteckt sich vor aller Augen. Das Logo der Stadt Ottawa, 666, befindet sich auf allen Straßenschildern, Bussen und Polizeiautos. Bei Covid dreht sich alles um Satanismus, dh Kommunismus.)

Kanada zwingt seine Bevölkerung, giftige „Impfstoffe“ zu nehmen – fast zehn Millionen Verletzungen– Neueste Daten, die am 28. Januar 2022 gemeldet wurden:

EU/EWR/Schweiz bis 15. Januar 2022 – 37.927 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und 3.354.705 Verletzungen, laut EudraVigilance-Datenbank.



Großbritannien bis 5. Januar 2022 – 1.982 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und 1.414.293 Verletzungen gemäß MHRA-Yellow-Card-Programm.



USA bis 7. Januar 2022 – 21.745 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und 4.986.087 Verletzungen, laut VAERS-Datenbank.



GESAMT für EU/UK/USA – 61.654 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Injektionen und 9.755.085 Verletzungen, gemeldet am 28. Januar 2022.



Nur ein kleiner Prozentsatz der Todesfälle und unerwünschten Ereignisse wird gemeldet und aufgezeichnet.



Laut dem neuesten Bericht von VAERS:



„Nach den experimentellen COVID-19-Impfstoffen [in den USA] gab es mehr Todesfälle, mehr dauerhafte Behinderungen und mehr Krankenhauseinweisungen als alle von der FDA zugelassenen Impfstoffe in den letzten 31 Jahren zusammen.“



https://www.globalresearch.ca/jaccuse-governments-worldwide-lying-you-people-populations-they-purportedly-serve/5750650



Offizielle Daten der kanadischen Regierung deuten darauf hin, dass Vollständig Geimpfte nur noch wenige Wochen von der Entwicklung einer erworbenen Immunschwäche entfernt sind Syndrom



https://dailyexpose.uk/2022/02/06/canada-gov-data-suggests-fully-vaccinated-developing-ade/

Die britische Regierung räumt ein, dass Impfstoffe das natürliche Immunsystem derjenigen geschädigt haben, die es waren doppelt geimpft

Sean Hannity

weidet

Fidelito

aus Jesus liebt mich am meisten“ https://vaccineimpact.com/2022/comedian-collapses-on-stage-during-joke-im-vaxxed-double-vaxxed-boosted-and-jesus-loves-me-most/



Medizinisches Fachpersonal zeichnet ihre Nebenwirkungen auf-Laura Brown



Ich habe große Mengen an Entzündungen und Degenerationen an meinem linken Knie, aber das rechte Knie ist auch das gleiche, ich habe immer noch Probleme zu gehen. Er hat mich an Orthopädie überwiesen und ich habe mich an einen privaten Rheumatologen überwiesen. Ein Jahr später habe ich immer noch Muskelzuckungen am ganzen Körper, aber jetzt sind es eher leichte Schläge als starke Zuckungen. Ich habe das Gefühl, dass ich einen sehr langsamen Beginn hatte, der sich zu einem gewaltigen Anfall von Schmerzen und Muskelzuckungen entwickelte, der über Monate im letzten Sommer seinen Höhepunkt erreichte, und jetzt werden meine beiden Kniegelenke zerstört. Derselbe Schmerz hat begonnen, sich in meine Daumengelenke zu bewegen, wie im Karpaltunnel. Das ist symmetrisch.

Wenn Sie immer noch nicht glauben, dass das COVID-BIOWEAPON-JAB tatsächlich für einen Massenvölkermord eingesetzt wird, dann sehen Sie sich das heutige Greg Hunter-Interview mit der Expertin Dr. Betsy Eads MD hier an:



https://usawatchdog.com/white-coat-mafia-tyranny- dr-betsy-eads/

Keine Stille mehr

Impfopfer melden ihre Nebenwirkungen

https://nomoresilence.world/

— Professionelle Juden greifen Trucker an, weil sie darauf hinweisen, dass alles, was Covid ist, jüdisch ist

https://ngo.locals.com/upost/1656740/canadian-anti-hate-network-spreads-hate-hoax-over-freedom-convoy— Kevin Boyle – Warum Boris Johnson gehen muss



Johnson ist trotz all seiner vielen Fehler einfach zu menschlich. England hatte es in den letzten zwei Jahren des COVID-Unsinns im Vergleich zu fast allen anderen Ländern leicht.

„Partygate“ zeigt, dass er die Regeln (die er zugegebenermaßen auferlegte) gerne als DEN UNSINN behandelte, von dem er wusste, dass sie es waren. Seine Kollegen haben das offensichtlich mitbekommen.

Sein Herz war nicht in der Operation und es zeigte sich, und England, insbesondere London, hatte es leicht.

Johnson ist zu intelligent, um das Spiel der Regierung, seine unsichtbaren Strukturen und die Autorität, die die Hochfinanz über das gesamte System ausübt, nicht zu verstehen.



https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=249243



Dr. Vernon Coleman – „Es ist höchste Zeit, Angst zu haben.“

https://tapnewswire.com/2022/02/dr-vernon-coleman-its-past-the-time-to-be-terrified/—-

Stoltenberg wird Norwegens nächster ZentralbankgouverneurDie Drehtür zwischen Fiat-Währungsbetrügern und Kriegsbetrügern

https://apnews.com/article/business-europe-denmark-norway-jens-stoltenberg-2234cfbb1b35526a27b8b2a8d5656eec

— Trudeau-Handler Gerald Butts (links) bedroht Jordan Peterson

https://twitter.com/jordanbpeterson/status/1490550533995868164—

Israel wird Washington nicht gegen Russland und China unterstützen: Israel bekräftigt seine „Neutralität im neuen Kalten Krieg“

Aber die USA subventionieren diese Bastarde weiter



https://www.globalresearch.ca/israeli-foreign-minister-proved-tel-aviv-neutrality-new-cold-war/5769370



Ein Mann, der vier verletzte, indem er in Winnipeg in eine Pro-Konvoi-Menge fuhr, ist ein Antifa (kommunistischer) Aktivist

Winnipeg-Schweine behandeln es immer noch als Fahrerflucht und nicht als Hassverbrechen



https://twitter.com/RebelNewsOnline/status/1490555940407545856

Kanadische Kinder marschieren durch die Schule und rufen: Keine Masken! und Fk Trudeau!

https://www.cracknewz.com/2021/10/sweden-halts-use-of-modernas-covid.html



— Der nächste Premierminister von Kanada – Pierre Poilievre

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-pierre-poilievre-announces-his-bid-for-conservative-party-leadership/

Versprechen, die Kanadier zu „den freiesten Menschen der Welt“ zu machen.—

„The Psychopathic Takeover“ – Ein Russ Winter/Winter Originalvideo ansehen

https://www.winterwatch.net/2022/01/the-psychopathic-takeover-a-russ-winter-tnn-original-video/Fidelito wurde von nur 21 % der kanadischen Wähler gewählt – ER ist die Randminderheit

https://www.investmentwatchblog.com/trudeau-was-elected-by-21-of-registered-voters-in-canada-he-is-fringe-minority/



—————————-Die Geschichte von Massengräbern in kanadischen Internaten entpuppt sich als Schwindel, aber Sie werden in den kommunistischen Medien nichts darüber lesen

https://www.investmentwatchblog.com/astonishing-bit-of-fake-news-exposed-in-canada/

——–RN zeigt deutlich, wie die Jabs von Justin und seiner Frau gefälscht wurden:

https://rumble.com/vu502u-registered-nurse-claims-tyrant-justin-trudeaus-vaccination-was-faked.html———-

I ndiens Botschafter in Kanada hat gerade Justin Trudeau ein neues A-Hole gerissen Die ganze Welt wendet sich gegen Kanadas Commie Soyboy, und Mann, ist das nicht wunderschön anzusehen? https://www. bitchute.com/video/Z68qj5cPVPOX/

—— Mike Stone schickt mir ein Tiktok eines „Capitol Hill Cops“, der bei der Untersuchung am 6. Januar aussagt, dass er und seine Kollegen überwältigt waren. Das Video zeigt, dass er sich am 6. Januar verdeckt als Demonstrant ausgab. Leider kann ich dieses erstaunliche Video aufgrund technischer Einschränkungen hier nicht wiedergeben. Der Commie BS endet nie.