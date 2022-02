UNCATEGORIZED haunebu7 13:22

Jetzt, da die Satanisten entlarvt wurden,

Mir ist klar, dass ich von einer Gesellschaft korrumpiert wurdeIch habe naiv vertraut.

von Henry Makow PhD

Es scheint abwegig zu sagen, dass ich in einen satanischen Kult hineingeboren wurde.

Aber es ist der wichtigste Einfluss in meinem Leben.

Doch ich kann es nicht sehen, weil ich, wie die meisten Menschen, satanisch besessen bin.

Wir können uns selbst nicht sehen.Ich spreche nicht von irgendeiner kleinen Sekte.

Ich rede von der Gesellschaft als Ganzes .

Die Gesellschaft wurde in einen satanischen Kult, jüdischen Kabalismus, dh Freimaurerei, Kommunismus, Materialismus, eingeführt .Unser Charakter und unsere Wahrnehmung wurden von Satanisten bestimmt, normalerweise kabbalistischen Juden und Freimaurern.

MEIN BEISPIEL



Als Jugendlicher lehrte mich die Gesellschaft als erstes GOTT IST TOT.

Der Schöpfer sollte angebetet und gefeiert werden. Er sollte unser ständiger Fokus sein.

Stattdessen wurde Er wie ein Hausbesetzer aus Seiner Schöpfung vertrieben.

Ich lernte die Liturgie des Existenzialismus. „Der Mensch muss seinen eigenen Sinn erschaffen, weil es keinen inhärenten Sinn im Leben gibt.“

Was für ein Mist! Das Leben hat einen inhärenten Sinn. Das Leben ist ein Wunder.

Wir haben einen Tempel geerbt, aber den Keller bewohnt.

Es ist unglaublich! Aber hey, das ist Satanismus (Kommunismus) für dich.

(Kabbalistische Juden führten die Gesellschaft in ihren Sexkult ein)

Das zweite, was ich gelernt habe, ist, dass Geschlechtsverkehr die höchste Erfahrung ist, die das Leben zu bieten hat. Es ist mystisch!Also, leichtgläubiger Narr, wurde ich sexsüchtig.

Ich habe mein Leben mit der Jagd nach Schimären, Sex und romantischer Liebe verschwendet.

Du kannst niemals eine Illusion erlangen.

Das dritte, was ich gelernt habe, war, dem Bock nachzujagen. Also, leichtgläubiger Narr, ich habe eine Spielgewohnheit entwickelt .

Die Welt ist jetzt ein riesiges Casino, in dem Milliarden von Menschen in Echtzeit Wetten platzieren.

Selbstbescheidener Idiot, ich nahm dummerweise an, dass die Gesellschaft eine Art Weisheit oder moralische Autorität hatte.

Die vierte Sache war die subtile Annahme, dass die Menschen Gott am nächsten sind, unendlich interessant, obwohl die meisten in Wirklichkeit ziemlich dumm, anmaßend und langweilig sind.

Einen Doktortitel in englischer Literatur zu bekommen, war wie Eingeweide zu lesen, Tippfehler in

„Große Kunstwerke“ zu analysieren.

Sie hielten eine esoterische „Wahrheit“.

Das war „Humanismus“.

Die Postmoderne ist noch dümmer. Es gibt keine objektive Wahrheit. Alles ist Wahrnehmung.

Bullscheiße. So traurig.



Das moderne Bildungssystem ist eine Indoktrination in den Kabalismus (Kommunismus).

Ich verbrachte zu viel Zeit damit, zu anderen Menschen aufzuschauen, anstatt zu Gott aufzuschauen, dem Weg meiner Selbstentwicklung.

Ich wurde von diesen „modernen“ (dh satanistischen) Schibboleths deformiert.Aus der Form gebracht, war ich ein Schatten dessen, was ich hätte sein können.

Ich leide immer noch unter dieser Indoktrination.

DIE PROGRAMMIERUNG GEHT WEITER

Wir ertrinken in Pornos und Schmutz.

Die moderne Gesellschaft ist wie ein tatteriger Idiot, der jungen Frauen dabei zusieht, wie sie dasselbe müde alte Paket auspacken, und so tut, als wäre es immer noch interessant.

Satanisten haben die ehrenvollen sozialen Rollen von Ehefrau und Mutterschaft zerstört und Frauen zu Pornostars und Huren gemacht.

Jetzt, wo die Satanisten entlarvt wurden, sehe ich, wie ich von einer Gesellschaft korrumpiert wurde, der ich naiv vertraute.

Und versuche, meine menschliche Gestalt wiederzuerlangen.Allmählich wird auch die Gesellschaft erwachen.

