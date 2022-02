UNCATEGORIZED haunebu7 13:27

Es stellt sich heraus, dass das Logo von The Line Canada (Linie durch Kreis) mit einem Logo übereinstimmt, das auf einem Hut im Illuminati-Kartenspiel von 1994 in einer Szene aus einem Truckerstreik gefunden wurde. Zumindest ein ziemlich merkwürdiger Zufall.Der Anführer der Linie ist Lamont Daigle, der im Zusammenhang mit früheren Anti-Lockdown-Protesten strafrechtlich angeklagt wurde und die Person ist, die Social-Media-Beiträge verfasst hat, in denen gefordert wurde, dass Lastwagen in die Parlamentsgebäude gefahren werden.Daigle war auch in einen Streit mit dem Abgeordneten Randy Hillier aus Ontario verwickelt, bei dem beide die andere kontrollierte Opposition anriefen. Ich muss sagen, ich würde Hilliers Seite in diesem Argument vertreten.The Line ist nicht an der Organisation dieser Proteste beteiligt, und ich bezweifle, dass Sie ein Dutzend ihrer Logos bei den Protesten in Ottawa finden konnten, aber die Organisation war anfangs fragwürdig. In Anbetracht von Daigles irrationalem Verhalten und der Verbindung zum Illuminati-Kartenspiel kann man mit Sicherheit sagen, dass es am besten wäre, sich von ihnen fernzuhalten.Ist es möglich, dass The Line speziell für den Zweck der Teilnahme an diesen Protesten gegründet wurde?Unabhängig von den Aktionen einiger nicht verbundener Verrückter, potenzieller Verbindungen zu Gematria und Illuminati-Symbolik ist diese Bewegung die neueste Entwicklung im Kampf gegen die größten Menschenrechtsverletzungen der Neuzeit. Wenn Sie die Ziele des Freiheitskonvois nicht unterstützen, stehen Sie mit Menschenverrätern wie Justin Trudeau, Klaus Schwab und Xi Jinping auf der Seite.Lassen Sie sich nur nicht dazu verleiten, etwas zu tun, was Sie bereuen könnten, und halten Sie Ausschau nach Agent Provocateurs.

(Kanadas zukünftiger Premierminister Pierre Poilievre mit dem Massenmörder Bill Gates im Jahr 2016. Poilievre verspricht, die Kanadier zu „den freiesten Menschen der Welt“ zu machen.)

Die Hegelsche Dialektik

These –

Gefälschte Pandemie. Tödliche Gentherapie, die Millionen von Toten und Verletzungen verursacht. Zerstörung von Demokratie und Menschenrechten.

Antithese – Das Vertrauen in die Regierung und alle sozialen Institutionen ist total zerstört. Angeführt von mutigen Truckern revoltieren die Menschen. Chaos. Probleme in der Lieferkette. Gewalt.

Synthese – Globalisten stellen die soziale Ordnung wieder her. Eine Handvoll Covid- Patsies wird bestraft. Erleichtert akzeptiert die Menschheit die Weltregierung.

Ich sage nicht, dass die Trucker-Bewegung eine falsche Opposition ist. Ich war noch nie so stolz auf meine Landsleute in Kanada und fordere alle auf, sich hinter die Trucker zu stellen. Sicherlich ist die Basis aufrichtig. Dennoch sollten wir uns darüber im Klaren sein, dass der Trucker-Aufstand Teil einer Hegelschen Dialektik sein könnte. Ehrlich gesagt ist es mir egal. Falsche Opposition ist besser als gar keine.

von Henry Makow PhD

1. Am 7. November habe ich dies gepostet— Der „Plan“ — Alle nationalen Regierungen stürzen



Ein Milliardär in Neuseeland hat angeblich diese Informationen an einen Dienstleister weitergegeben, mit dem er befreundet ist. Es wurde auf Reddit Conspíracy gepostet.„Der Spieß dreht sich um die Erzählung über Impfstoffe. Mir wurde rechtzeitig gesagt, dass der Impfstoff Infektionen und Todesfälle erhöhen wird. Dass Milliarden sterben werden und die Menschen wütend sein und ihre Regierungen niederbrennen werden. Ihre Führer, Wissenschaftler und Medien werden es sein abgefackelt, gejagt und auf den Straßen aufgehängt. BEIDE Seiten werden ihre Regierungen niederbrennen. Die Pro-Vax-Seite, völlig verraten und sterbend, wird wüten. Die Nicht-Vax-Seite wird für das wüten, was ihre Regierung zugelassen hat.“Es fängt an.

Illuminaten werfen Fidelito unter den Bus

Sehen Sie sich noch heute die Homepage von

The Daily Mail an

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10491879/Moment-elderly-man-cuffed-arrested-two-Canadian-cops-HONKING-judge-outlawed-it.html

2.

Im August 2021 habe ich Folgendes gepostet: Kanada – Neues Reiseverbot bestätigt durchgesickerten SperrzeitplanWährend sie hinter dem Zeitplan zurückbleiben, sind die letzten beiden Punkte „Prognostizierte Lieferkettenausfälle, Bestandsengpässe, große wirtschaftliche Instabilität“.

Trucker, die die Windsor-Detroit-Brücke blockieren, könnten die Autoindustrie in die Knie zwingen

(Dienstag wurde diese Blockade aufgehoben, aber sie könnte zurückkehren.)und“Einsatz von Militärpersonal in große Ballungsgebiete … Reisekontrollpunkte. Beschränken Sie Reisen und Bewegungsfreiheit.“Dafür bräuchten sie eine Entschuldigung, und die Trucker liefern eine.3. Am Montag habe ich diesen Artikel von einer US-Anwältin, Beth Anne Wright, gepostet –

die Polizei von Ottawa ist der Kriegsverbrechen schuldig

https://www.henrymakow.com/2022/02/ottawa-police-are-guilty-of-wa.html?_ga=2.170837792.1006389435.1638658226-346964864.1627224119„Daher begehen die kanadischen Polizisten Kriegsverbrechen gegen geschützte Personen unter Genfer Konvention 4, Artikel 30, Absatz 1, 1. Prinzip durch Beschlagnahme von Treibstoff von geschützten Personen Der kanadischen Polizei wird empfohlen, solche Kriegsverbrechen sofort einzustellen und zu unterlassen.Den geschützten Personen wird empfohlen, friedlich zu bleiben und die Namen und Bilder von Personen aufzuzeichnen möglicherweise Kriegsverbrechen begehen

und Hilfe von „Schutzmächten“ anfordern, nämlich der Global Military Alliance Siehe id. Beth Ann Wright, JD, OTR/L.WTF ist die „Global Military Alliance“? Spricht sie über die UNO? Es wäre ironisch, wenn die Covid-Täter die Macht übernehmen würden, indem sie uns vor ihrem eigenen Bullshit retten.

4. Nach fast zwei Jahren haben sich

Tucker Carlson, Jordan Peterson und Elon Musk gegen den Covid-Bullshit ausgesprochen. Sie wurden nicht von Twitter oder YouTube gesperrt. Carlson trägt ein Cabala-Armband. Ich möchte glauben, dass diese Jungs aufrichtig sind, weil sie Recht haben und ein riesiges Publikum ansprechen.

Jordan Peterson nimmt Fidelito hinter dem Holzschuppen mit

https://www.youtube.com/watch?v=km5Em_xz8RIEine Million Aufrufe.5.

Trucker Fr33dom Convoy – komm schon, es ist ein Psy-Op!

Der schwedische Blogger Joachim Bartoll weist auf einige verstörende Illuminati-Bilder auf Logos hin. Aber diese Logos sind nicht weit verbreitet. Er analysiert auch Numerologie, wofür ich keine Zeit habe.

Auf den ersten Blick mag das gut aussehen. Ja, sie machen einen Streik gegen Impfaufträge und anderen faschistischen Regierungskram. Sicher, aber vergiss nie, dass sie immer beide Seiten kontrollieren. Das nennt man kontrollierte Opposition. Keine Bewegung wird erlaubt, es sei denn, sie kontrollieren sie. So einfach ist das.

6.

Mehrere prominente Impfgegner, inkl. RFK Jr. und Dr. Carrie Madej waren mit einer Freimaurergruppe ,

der Academy of Divine Knowledge, verbunden. Diese Verbindungen wurden inzwischen vertuscht.

FAZIT Satanistische Psychopathen daran zu hindern, die Menschheit zu versklaven und auszurotten, ist niemals falscher Widerstand. Sie müssen um jeden Preis gestoppt werden.Wir müssen nur sicherstellen, dass die Alternative nicht der Globalismus mit einer anderen Maske ist.

Jeder Widerstand gegen den Kommunismus ist mit dem Zionismus verbunden. (Warum sie COVID nie im Sinne der freimaurerischen jüdischen Verschwörung definieren, um die Menschheit zu enteignen, zu entvölkern und zu versklaven. Covid ist nur das Neueste in dieser alten Vendetta gegen Gott und den Menschen.)

Und der Zionismus ist mit dem Kommunismus verbunden .

Es ist ein freimaurerisch-jüdisches Tag-Team.

CR-Gewichte in-

Anschuldigungen gegen den Freedom Convoyansprechen Im Internet kursieren Behauptungen darüber, dass die Proteste des Freedom Convoy, die in Kanada begannen, tatsächlich eine satanische oder Illuminati-Psy-Op seien. Während es wahrscheinlich ist, dass es schlechte Akteure gibt, die versuchen, die Bewegung zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass die Organisatoren selbst oder die große Mehrheit der Demonstranten und Unterstützer schlechte Absichten haben.Die beiden Hauptorganisatoren von Canada Unity ( https://canada-unity.com/bearhug/ ) (der offizielle Name der Organisation, die die Proteste leitet) sind Tamara Lich, eine Frau mit Metis-Hintergrund, die früher Vorstandsmitglied der Maverick Party und Benjamin Dichter, ein jüdischer Mann, der LGBTory mitbegründete, eine Organisation für konservative Homosexuelle.

Dichter hat auch bei zionistischen Veranstaltungen gesprochen und Bedenken über den Einfluss des politischen Islam in Kanada geäußert.Während einige sich nicht um ihre politischen Ansichten oder ihr persönliches Leben kümmern, sind dies die perfekten Leute, die man als Gesicht der Bewegung haben kann, wenn man den anfänglichen Aufschrei der Medien und der Regierung bedenkt, dass dies eine Kundgebung der weißen Rassisten ist. Ein in einem schwedischen Blog veröffentlichter Artikel ( https://bartoll.se/2022/01/staged-fr33dom-convoy-psy-op/ ) enthüllt angeblich eine versteckte 666 im Freedom Convoy-Logo. Dies ist jedoch nicht das offizielle Logo von Canada Unity. Tatsächlich konnte ich dieses Logo auf keiner Website oder keinem Social-Media-Konto finden, das mit dem Konvoi zu tun hat.

Ich lebe in Ottawa und war mehrere Male bei den Protesten und habe das 666-Logo noch nie gesehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Logo von jemandem geschaffen wurde, der hoffte, es als satanische Bewegung zu verleumden.An den Gematria-Nummern könnte etwas dran sein, aber Freedom Convoy ist eigentlich nicht der offizielle Name der Bewegung (auf der Website von Canada Unity steht „Convoy for Freedom 2022“) und es ist genau das, was die Leute es online nennen. Keine wirklich klare Verbindung, aber man fragt sich, wie und warum es als Freedom Convoy bekannt wurde.

