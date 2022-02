UNCATEGORIZED haunebu7 13:36

Wir sind zwischen zwei konkurrierenden Szenarien gefangen :

1) Rückkehr zu etwas, das „normal“ ähnelt und

2) ein Abstieg in eine Dystopie

von obligatorischen Impfungen und digitalen Tätowierungen.Von Henry Makow PhD

1) Der Aktienmarkt setzt auf eine V-förmige Erholung. Mit der Grippesaison endet die #scamdemic, der Lockdown endet und die Normalität kehrt zurück. Wir hoffen natürlich, dass dies der Fall ist.

Es macht jedoch keinen Sinn, dass die Illuminaten so viel Chaos und Leid anrichten, nur um zur Normalität zurückzukehren, es sei denn, dies ist ein Probelauf für etwas noch Schlimmeres.

Die Illuminaten lassen sich das Schaf aus der Hand fressen. Warum sollten sie ihren Vorteil nicht nutzen, um ihre Lieblingsprojekte wie Massenimpfungen, digitale Pässe und „Global Governance“ fortzusetzen?

Eine Mutter wird verhaftet, weil sie sich weigert, mit ihren Kindern einen Park zu verlassen. Bußgelder für Obdachlosenverpflegung? Wiederholen Sie diese unnötigen, lächerlichen Befehle weltweit millionenfach, um zu erkennen, dass es bei #scamdemic um KONTROLLE geht . Es geht um einen Weltpolizeistaat.

Die Rothschilds haben alles Geld der Welt. Jetzt wollen sie die totale Kontrolle. Tech-Unternehmen entwickeln Social-Distancing-Tools. Sie haben Drohnen, die die Temperatur und den Husten einer Person überwachen können. Sie können jeden, den sie wollen, „unter Quarantäne stellen“.

Sie wollen uns auch gemäß der Agenda 2030 deindustrialisieren . Werden sie ihren Vorteil wahrscheinlich aufgeben, indem sie eine Rückkehr zur Normalität zulassen?

Ein Scherz kann unbegrenzt fortgesetzt werden.

2. Normalerweise wird ein Land von einer Invasionsarmee erobert. Wir wurden von einer Lüge erobert, die von den von den Illuminaten kontrollierten Massenmedien erzeugt wurde. Mit anderen Worten, sie übernahmen durch einen Taschenspielertrick das Bewusstsein der Bevölkerung, die dann an ihrer eigenen Selbstzerstörung mitwirkte.

Dazu musste die westliche Gesellschaft bereits erobert werden. Praktisch jeder Sektor, der dazu beigetragen hat, diesen Schwindel zu begehen, wurde unterwandert. Medizin. Regierung. Massenmedien. Geschäft. Ausbildung. Gerechtigkeit. Das Militär. Mit wenigen Ausnahmen sind amerikanische Politiker Kriminelle, eingesetzt von den Zentralbankern. Die Erträge aus Verbrechen sind die Belohnung für Verrat.

Dieser Todeswunsch wird vom organisierten Judentum und der Freimaurerei verwaltet, was jüdischer Kabalismus (Satanismus) für Goyim ist. Dieser gesellschaftliche Krebs manifestiert sich jetzt als diese #Betrugsmasche.

Durch die Übergabe unseres Bankensystems an Menschen, die uns zerstören wollen, ist unsere Gesellschaft bereits kommunistisch (dh von Zentralbankern kontrolliert). Unsere Gesellschaft ist bereits der Selbstzerstörung verschrieben. Aus diesem Grund hat ein dreister, weitgehend unbestrittener Schwindel ausgereicht, um der Wirtschaft einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt und einen Nervenzusammenbruch in einem zu bescheren.

3. Das eigentliche Ziel des Krieges ist nicht politisch oder territorial. Der eigentliche Zweck des Krieges besteht darin, Chaos, Leid, Tod und Zerstörung anzurichten. Der Krieg ist nur ein Vorwand. Unsere Gegner sind Satanisten.

Ebenso ist der #scamdemic ein Krieg gegen die Gesellschaft. Sein eigentlicher Zweck ist der gleiche wie ein Krieg. Obwohl Milliarden von Menschen leiden, hören wir in den MSM nicht viel über diese individuellen Tragödien. Der Rentner war monatelang in seiner Wohnung eingesperrt. Die Eltern, die ihre Arbeit verloren haben und ihre Kinder nicht ernähren können. Die Millionen von kleinen Unternehmen und Restaurants, die bankrott gehen. 2/3 der US-Restaurantangestellten haben ihren Job verloren.

Es liegt eine kognitive Dissonanz vor. Ständige Hysterie über die Bedrohung. Vergleichsweise wenig über die düsteren menschlichen Folgen. Wir sollen nicht erkennen, dass wir das Ziel sind. Unkalkulierbares weltweites Leid und Erniedrigung sind der eigentliche Zweck.

„Die Goyim sind eine Herde Schafe, und wir sind ihre Wölfe. … Und Sie wissen, was passiert, wenn die Wölfe die Herde packen.“ (Protokolle von Zion 8)

Es fällt uns schwer zu verstehen, dass wir grundlos gehasst werden, dass die kabbalistischen Bankiers

wollen uns vernichten.

Schafen auf dem Schlachthof geht es wahrscheinlich genauso.

Wir beten für ein Ende dieses Albtraums und dass dies nicht nur der Anfang ist. ———–

——Erster Kommentar von Linde:

Ich denke, die Sperrung von CoVid-19 und der soziale/ökonomische Zusammenbruch, die von den ZOGs (sowohl Ost als auch West) diktiert wurden, sind ein Meilenstein im Dienst der Dystopie, die bereits auf der sowjetisch-israelischen Achse der kommunistischen Revolution Pionierarbeit geleistet hat. Denken Sie an Gulags und insbesondere an den Open-Air-Gulag von Palästina, der vom Westen aus zu beobachten ist. Dauerhafter Lockdown. Kontrollpunkte. Kontrolle über alle Ressourcen.

Für die USA und andere westliche Nationen skizziert Agenda 21 Wildlands and Sustainable Development Project das Gulag / Lockdown-Projekt für uns.

Maurice Strong – Vorzeige-Weltordnungsbeamter (Generalsekretär des UN-Erdgipfels und Tanker des Club of Rome) sprach auf dem Erdgipfel in Rio, der die Agenda 21 hervorbrachte. Er erklärte dies 1992.

„Es ist klar, dass die gegenwärtigen Lebens- und Konsummuster der wohlhabenden Mittelschicht [mehrjährige Klassenfeinde der Revolution] einen hohen Fleischkonsum, den Verzehr großer Mengen gefrorener Fertiggerichte, die Verwendung fossiler Brennstoffe, den Besitz von Kraftfahrzeugen und kleine Elektrogeräte umfassen , Klimaanlagen zu Hause und am Arbeitsplatz und Vorstadtwohnungen, Besitz von Eigentum sind nicht nachhaltig“ [Lesen Sie ‚akzeptabel‘ und ‚kontrollierbar‘ in Begriffen der guten alten proletarischen Flacheisen-Sowjetisierung, bei der alle auf das gleiche gleiche Niveau heruntergebracht werden. ]

Kann meinen täglichen Käferburger und Brennnesseltee kaum erwarten.

An die Entwicklungsländer der Welt, vergessen Sie die westliche Art des sozialen Fortschritts und der Entwicklung in Bezug auf den Aufbau Ihrer nationalen Wirtschaft mit Fähigkeiten, Unternehmen, Dienstleistungen und Märkten und den Erwerb von Freiheiten, die nur diese Art von Fortschritt bieten kann. Mutter Erde kann damit nicht umgehen.

Die Agenda 21 zeigt auf hilfreiche Weise die Dystopie für CoVid-19-Verbreiter, mutmaßliche Fälle, infizierte Humanressourcen mit Ideen über bürgerliche Freiheiten, gesundheitliche Wahl- und Bewegungsfreiheit, unwesentliche Unternehmen, Dienstleistungen und Versammlungen (wie kleine, unabhängige Unternehmen), Kulaken und Kirchen .

Haben Sie ein kleines unabhängiges Unternehmen, das 5G-resistente Farbe herstellt? Vergiss es – die Regierung hat dich für immer geschlossen. Sie sind ein Kulak mit einem Bio-Restaurant auf Ihrem kleinen Bio-Bauernhof, der geradezu fanatisch für Umweltrichtlinien ist? Ihre Wasser- und Bewässerungsrechte wurden an China verkauft.

https://thedailycoin.org/2016/01/06/these-maps-show-us-where-we-wont-be-able-to-live-after-the-takeover-of-america-is-completed-human-access-denied/

In Russland – 5 Jahre Gefängnis für ein sowjetisches CoVid, das nicht mit den Regierungsdikta in ihren sozialen Medien übereinstimmt.

https://www.themoscowtimes.com/2020/04/23/russia-bans-discussions-of-fake-coronavirus-news-a70083

Palästina, Tula, Tschernobyl, Simbabwe, wir kommen.

