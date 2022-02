So funktioniert übrigens das Establishment, denn das ist das wirkliche Dark Web — AG News

In diesem Artikel geht es um den britischen Sumpf in London. Das englische Gegenstück zu Jeffrey Epstein hieß Jimmy Savile und war zum Beispiel mit Prince Charles sehr eng befreundet. Er trieb sein Unwesen bereits in den 60er und 70er Jahren, weil er der Moderator der erfolgreichsten britischen Pop-Sendung (Top of the Pops) war und…