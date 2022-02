Verbreitet Macron Verschwörungstheorien? — Corona Doks

»Aus Angst um eigene DNA? Macron verweigerte PCR-Test bei Besuch in Moskau Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Staatsbesuch in Moskau einen russischen PCR-Test verweigert. Er wollte damit wohl verhindern, dass Russland seine DNA erhält, wie die Nachrichtenagentur Reuters mit Verweis auf zwei geheime Quellen berichtet. In der Konsequenz bestanden Russlands Behörden auf einen deutlichen Sicherheits­abstand…