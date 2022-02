Medien schweigen eisern: Unfassbare Polizeigewalt, samt Schusswaffengebrauch – Erste Tote bei Corona-Protesten in Frankreich? — UNSER MITTELEUROPA

In Frankreich gingen dieses Wochenende zehntausende Menschen auf die Straßen, um weiterhin gegen die Schergen der Corona-Diktatur und ihre Auswüchse zu demonstrieren. Auch ein „Freedom Convoy“, in Anlehnung und Solidarität mit den mutigen Truckern in Kanada, wurde im ganzen Land gen Paris organisiert. Das Regime von Präsident Emmanuel Macron reagierte panisch und mit unfassbarer Brutalität,…