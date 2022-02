UNCATEGORIZED haunebu7 10:55

Am 26.1.2022 verlangte der Verfassungsgerichtshof (VfGH) im Rahmen des Überprüfungsverfahrens zum Corona-Maßnahmen-Gesetz von der Regierung genaue Auskünfte. Dieses Verlangen als Bombe zu bezeichnen wäre eine maßlose Untertreibung. In Wahrheit handelt es sich bei diesem Schreiben um eine Atombombe, die zu einer völligen Abkehr von den bisherigen – erfolglosen – Covid-19-Maßnahmen und zu einer 180-Grad-Wende bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie führen könnte.

Von Dr. Hannes Strasser

Denn der VfGH will bis zum 18.2.2022 vom Bundesminister für Gesundheit genaue Zahlen, teilweise sogar aufgeschlüsselt nach Alterskohorten und Geschlecht, zu 10 Themenkomplexen wissen. Zahlen, zu denen das Ministerium auf frühere Anfragen bereits erklärt hat, dass es sie nicht hat. Zahlen, die aber letztendlich die Basis für alle Covid-19-Maßnahmen sein müssten.

Gretchenfrage: Mit oder an Corona?

So wird beispielsweise nachgefragt, wie viele Personen an oder mit Covid-19 gestorben sind sowie wie viele Personen wegen oder mit Covid-19 auf den Intensivstationen und in den Normalstationen behandelt wurden. Damit wird die österreichische Regierung erstmals gezwungen, sich zu einer der wichtigsten Zahlen offiziell zu äußern, nämlich der wirklichen Zahl der bisher behaupteten Covid-19-Toten. Es ist ja bekannt, dass sogar Verletzte, die einen positiven Covid-19-Test hatten, aber nicht an Covid-19 erkrankt waren, als Covid-19-Erkrankte gezählt wurden. In Deutschland wurde vom Leiter des IGES-Instituts erklärt, dass die Covid-19-Sterbestatistik zunehmend verzerrt ist und bei 80 % der offiziellen Corona-Toten Covid-19 nicht die Todesursache war.

Weiters fragt der VfGH unter anderem nach den Todesfällen, Intensiv- und Normalstationspatienten pro 100.000 Erkrankungsfällen, und zwar nach Altersgruppen und Geschlecht aufgeteilt. Eine hoch spannende Frage, denn man weiß ja, dass das Risiko bei Männern deutlich höher ist als bei Frauen und in Deutschland (Stichtag 23.3.2021) nur 0,8 % der Corona-Toten unter 50 Jahre alt waren.

Die nächste Hammer-Frage: Wie verteilen sich die Infektionen auf die verschiedenen Lebensbereiche in Österreich (Familie, Arbeit, Einkauf, Grundversorgung, Freizeitbeschäftigungen)? Im Klartext: In welchen Bereichen spielt sich das Infektionsgeschehen eigentlich ab? Zahlen, die extrem wichtig wären, um richtige Maßnahmen ergreifen zu können und nicht einfach aktionistisch irgendetwas zu machen. Zahlen, die man aber bisher nicht erhoben hat.

